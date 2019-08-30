Зеленский 2 сентября намерен провести первую встречу с новоназначенными министрами

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 2 сентября, намерен провести первую встречу со всеми новоназначенными министрами, сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.



"В понедельник будет первая встреча президента со всеми новоназначенными министрами и другими органами", - сообщила Новосад в ходе своего официального представления в министерстве в пятницу.



Как сообщалось, 29 августа Верховная Рада поддержала кандидатуры на должности членов нового Кабинета министров Украины, предложенные новоназначенным премьер-министром Алексеем Гончаруком от имени парламентской коалиции (фракция "Слуга народа"). В частности, Анна Новосад была назначена министром образования и науки.

