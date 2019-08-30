Viber хочет запустить в Украине торговую площадку в своем мессенджере

До конца 2019 года в Украине может появиться торговая площадка в приложении Viber. Об этом директор по продажам Viber Константин Костадинов рассказал в интервью "Экономической правде".



"Мы уже запустили клавиатуру для шопинга в США, аналогичную сейчас тестируем в РФ, и до конца 2019 года она, возможно, появится и в Украине", — сообщил Костадинов.



По его словам, клавиатура будет выглядеть следующим образом: в приложении будут разные категории покупок, и пользователь сможет подключаться к соответствующим онлайн-каталогам магазинов.



"То есть вам уже не нужно будет из мессенджера переходить в браузер на веб-сайт, листать каталоги товаров можно будет прямо в Viber", — отметил он.



Костадинов проинформировал, что компания также работает над реализацией внедрения в приложение функции оплаты за выбранный товар.



"В будущем в Viber можно будет не только выбрать товар, но и сразу его купить", — добавил топ-менеджер.

