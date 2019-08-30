На выходных в Украине будет тепло

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять теплая и сухая воздушная масса., осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, в Закарпатье и на побережье морей 16-19 °; днем 26-31 °, на севере Левобережья 22-25°. В Киеве - без осадков. Температура ночью 13-15°, днем 28-30°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 августа самая высокая температура днем была 33,4° в 1908г., самая низкая ночью 5,4° в 1966г.



В воскресенье 1 сентября без осадков, лишь в Киевской и Черниговской областях днем местами небольшой кратковременный дождь.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 12-17°, на побережье морей до 20°; днем 25-30°, на Закарпатье до 33°.



В Киеве 1 сентября ночью без осадов, днем местами небольшой кратковременный дождь.



Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 14-16°, днем 27-29°.



30 августа в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в Днепре в пределах Киева 22°.

