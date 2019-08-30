Минобороны не будет рассказывать Генштабу, как воевать - министр

Министерство обороны Украины будет гражданским и не будет рассказывать Генеральному штабу ВСУ, как осуществлять те или иные действия в военной сфере, но будет серьезно следить за выполнением планов и решений, и решительно бороться с коррупцией, подчеркивает новый министр обороны Андрей Загороднюк.



"Мы гражданские люди и таким будет министерство, какой и является стратегия государства в этом вопросе. Я не буду рассказывать вам, как воевать. Министерство обороны никогда не будет конкурировать с Генеральным штабом. Но, как политические представители Верховного главнокомандующего, мы будем очень серьезно смотреть на то, как выполняют планы, решения, договоренности, приказы и т.д.", - сказал во время представления президентом Украины Владимиром Зеленским нового главы Минобороны в пятницу.



Загороднюк указал, что будет внедрять гражданский контроль над Вооруженными силами, в соответствии со стандартами НАТО. "Необходим настоящий переход на стандарты НАТО. Хотя давайте отдадим должное Министерство обороны и Генеральному штабу, и всем силам обороны, чтобы большая работа была проведена по переходу к стандартам НАТО, но она только началась", - отметил он.



Министр также подчеркнул, что ведомство будет "безжалостным в борьбе с коррупцией", и его приоритетом будет конкретный украинский военнослужащий.

