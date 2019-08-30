Google рассказал о крупнейшей хакерской атаке на пользователей айфонов

Компания Google рассказала о масштабной хакерской атаке на устройства под управлением iOS, которая осуществлялась на протяжении более двух лет и была пресечена только в феврале 2019 года.



Атака стала возможной из-за уязвимостей в операционной системе. Целями стали устройства с версиями iOS с 10-й по 12-ю. Пользователю айфона было достаточно просто зайти на зараженный сайт, после чего хакеры получали доступ к его геолокации, сообщениям и файлам.



Злоумышленники также получали возможность внедрить на зараженный телефон специальный имплант, который обеспечивал доступ к любым сертификатам, хранящимся на айфоне — это позволяло в том числе читать переписку в мессенджерах со сквозным шифрованием, таких как WhatsApp и Telegram. После перезагрузки устройства программа-шпион автоматически переставала работать, но у хакеров все равно могла оставаться информация о паролях.



По данным Google, в результате атаки каждую неделю заражались тысячи айфонов. Motherboard отмечает, что, вероятно, это была крупнейшая в истории атака на пользователей телефонов Apple.



Google непублично уведомила Apple о выявленных уязвимостях 1 февраля 2019 года и потребовала от компании принять меры в течение недели, хотя обычно в таких случаях срок составляет до 90 дней. Apple закрыла уязвимость 7 февраля, выпустив новую версию iOS 12.1.14.

