Министерство обороны будет гражданским - Загороднюк

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заверил, что ведомство будет гражданским и его работники не позиционируют себя как военные эксперты. Об этом он заявил сегодня на своем торжественном представлении в Минобороны, передает корреспондент УНН.



"Мы стараемся внедрять стандарты гражданского контроля над Вооруженными силами Украины в полной совместимости со стандартами НАТО. Поэтому, мы себя не позиционируем как военные эксперты. Мы гражданские люди, то есть Министерство будет гражданским, как, собственно говоря, и стратегия государства по этому вопросу", - сказал Загороднюк.



По его словам, это значит, что министерство будет сотрудничать с военными во всех звеньях, будет создавать рабочие группы, коллективы, для того, чтобы выработать конкретные технические менеджерские решения для решения тех или иных вопросов.



"Министерство обороны никогда не будет конкурировать с военными, с Генеральным штабом в том, кто является военным, а кто гражданским", - сказал Загороднюк.

