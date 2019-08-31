Экс-главу Нацбанка Гонтареву в Лондоне сбила машина

Недавно экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева попала в ДТП в Лондоне. Об этом со ссылкой на источники пишет "Главком".



Сообщается, что Гонтареву на пешеходном переходе в столице Великобритании сбил автомобиль. После этого она попала в больницу.



Подробности происшествия не раскрываются, однако известно, что случилось ДТП на днях, сейчас жизни экс-главы НБУ ничего не угрожает, у нее переломы различной степени тяжести.



Гонтарева прокомментировала произошедший с ней в Лондоне инцидент, в результате которого она оказалась под колесами автомобиля и попала в больницу с переломами. Как выяснилось, ДТП произошло еще в понедельник, 26 августа, передают "Украинские новости".



"Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале", - сообщила Гонтарева.



При этом она добавила, что полиция проводит расследование и разбирается был ли это несчастный случай или начали реализовываться угрозы.



Напомним, Валерия Гонтарева заявляла, что ей постоянно угрожает олигарх Игорь Коломойский.



