Россия пригласит Зеленского в Москву на 75-летие Победы

Кремль пригласит президента Украины Владимира Зеленского на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков. "Президенту Украины будет направляться", - ответил он на вопрос журналистов.

По его словам, премьер-министр Индии Нарендра Моди также "положительно откликнулся" на приглашение Кремля. Кроме того, российские власти рассчитывают, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга в скором времени также подтвердит участие на празднование 75-летия Победы.



Всего приглашение Москвы уже приняли 17 иностранных лидеров. В частности, на празднование Дня Победы российскую столицу пообещали посетить представители Кубы, Франции, Чехии, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии и Сербии.



"Ожидается действительно крупное международное событие, посвящённое столь важной для нас и для всех остальных дате", — отметил Ушаков.



Президент центра социальных и политических исследований "Аспект" Георгий Федоров усомнился, что Зеленский примет приглашение России. По мнению эксперта, причина кроется в огромном количестве русофобии в украинском обществе.



Федоров отметил, что внутри украинского истеблишмента начнется "бурление", если Зеленский примет участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.



"Наверно, он как-нибудь поблагодарит и не примет приглашение. Это просто невозможно сейчас в нынешней системе, когда внутри украинского общества огромное количество русофобии. И особенно не в обществе, а в элите, которая имеет деньги, имеет власть и так далее", - сказал РИА Новости эксперт.

Он также назвал приглашение Кремля "знаком вежливости" и отметил, что это указывает на возможность позитивно динамики в отношениях.



"Надеюсь, разум восторжествует и мы начнем не враждовать, а дружить дальше", - заключил эксперт.

