Какая надувная лодка подойдет именно вам

С наступлением лета отдых на воде становится самым популярным досугом. А если у вас еще будет в наличии надувная лодка, то ваш отпуск станет более разнообразным и увлекательным. Имея в своем арсенале такое изделие, вы можете отправиться на нем на прогулку по реке или озеру. А еще на собственном небольшом суденышке можно поплыть на рыбалку, остановиться где-то посреди реки и ловить рыбу в тишине и спокойствии. Качественные лодки ПВХ в Аква Мания помогут осуществить эту мечту.

Нюансы выбора товара

Хорошо, когда есть надувная лодка, но перед этим ее необходимо правильно выбрать, ведь не все знают, как это сделать. В современном мире производители предлагают широкий ассортимент моделей. И покупателю, который плохо разбирается в надувных лодках, будет сложно разобраться во всем этом разнообразии. В компании Aqua Mania подскажут нюансы выбора такого товара. Опытные консультанты не оставят покупателя на произвол судьбы. Здесь есть товар на любой вкус и кошелек.

Основные моменты покупки

Надувные лодки обладают меньшей осанкой, нежели алюминиевые плоскодонки. И рыбу с них ловить можно в любом месте реки или водоема. Стоят они недорого, поэтому человеку легко решиться на такую покупку.



При производстве такой продукции обычно используется износостойкий и крепкий материал, но зато он будет менее хрупким, чем дерево, пластик или алюминий.



Самой популярной и простой считается конструкция в виде шлюпки. Она отличается компактностью, используются как весла, так и мотор. Эта продукция дешевая и ее часто приобретают рыбаки. На корме присутствует небольшой навесной транец, он применяется для подвешивания легкого мотора. В такой лодке может разместиться 2 человека. Использовать такую лодку можно только в тихих водоемах, поскольку она не способна преодолевать стремительное течение.



Надувные лодки, в которых присутствует мотор, часто называют спортивными, они бывают нескольких типов. У них более высокая цена, но зато эти изделия более прочные. Чтобы спокойно стоять на лодке, не боясь опрокидывания, следует приобретать вариант с наборным дном, которое изготовлено из жесткой фанеры. Такая лодка может вынести груз более 400 кг.



Большей устойчивостью обладают моторные лодки с надувным дном и килем. Они стоят относительно дорого и обладают значительными габаритами, но их можно использовать для семейного отдыха.

Лодки ПВХ в компании «Аква Мания» придутся по душе любому рыбаку и просто любителю активного отдыха.