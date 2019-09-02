Парламентский ликбез-2. Премьерская баллада

Слушал, как и все, 29-го выступление новенького нашего премьер-министра Алексея Гончарука. Говорят, самый молодой в истории Украины. Оно и видно. Сразу с места в карьер – всех уволю, проценты снизим. Ну что тут скажешь... Дитя еще... Поэтому продолжаем образовательные курсы для новой молодежи во власти по истории парламентаризма и теории госуправления. С коалициями, какие у нас были в парламенте с 1991 года, мы разобрались. Теперь вспомним премьеров: с чего начинали и как закончили. Не все, прямо скажем, хорошо.

Первым премьером Украины был Витольд Фокин. Он проработал с 17 сентября 1991 года до 1 октября 1992-го и ушел на пенсию. При нем много чего произошло: мы из рублевой зоны вышли, купон ввели, Нацбанк создали, инфляцию запустили и т.п. Затем 10 дней исполняющим обязанности был одессит Валентин Симоненко, который после этого много лет возглавлял Счетную палату. Все уже забыли о его кратком премьерстве, только он один и помнит.



13 октября 1992 года в здание на Грушевского пришел Леонид Кучма. Получил в наследство падение ВВП около 10 %, и гиперинфляцию – 2000 %, и дефицит бюджета – 14% ВВП. Налоговая и финансовая система были парализованы. Обещал все исправить. И потребовал себе для этого особые полномочия на шесть месяцев, в частности, права издавать приравненные к законам декреты и назначать руководителей регионов. Фактически страной управлял он, а не президент Леонид Кравчук. Когда полномочия парламент ему не продлил, ушел в отставку 21 сентября 1993 года. Вернулся уже президентом.



Ефим Звягильский – чуть меньше года (с 22 сентября 1993-го по 15 июня 1994-го) был и. о. премьер-министра. Зашел в Кабмин под стук шахтерских касок. Известен тем, что с утра в ручном режиме распределял ресурсы по заявкам с мест: этим – стройматериалы, этим – финансы, тем дайте лекарства. К обеду, умаявшись, ложился передохнуть. И потом начинал снова.



Когда после «имиджевого» Марчука Кучма привел из родного Днепропетровска крепкого хозяйственника Павла Лазаренко (28 мая 1996 года – 18 июня 1997 года) он и подумать не мог, что тот очень скоро начнет принюхиваться к его трону. Чем закончилась история Лазаренко все знают



Кучма его стараний не оценил и став президентом натравил Гришу Омельченко. Звягильский оказался под шквалом обвинений в злоупотреблениях служебным положением и в результате этой кампании репатриировался в Израиль. Стал первым украинским политиком-эмигрантом. Вернулся в марте 1997 г. и с тех пор до недавнего момента избирался по округу, где его шахта им. Засядько, в парламент. Впервые мы его не видим.



На премьерский пост Кучма вернул последнего руководителя Совмина УССР Виталия Масола, которого сняли «студенты на граните». Виталий Масол проработал неполный год – с 16 июня 1994-го до 4 апреля 1995-го и тоже ушел на пенсию. Если не ошибаюсь, перед этим Верховная Рада вынесла ему вотум недоверия.



Евгений Марчук (6 марта 1995 года – 26 мая 1996 года) – ну, это классика жанра, апофеоз политической подозрительности: снят с должности за формирование собственного имиджа. Считался одно время главным соперником Кучмы после спикера ВРУ Александра Мороза. Потом они объединились на президентских выборах в «каневскую четверку» вместе с аграрием Александром Ткаченко (он тогда стал спикером вместо Мороза) и мэром Черкасс Владимиром Олийныком (а вот он стал «регионалом» и мигрировал с «пандой» в Москву). Так дружно все вместе и пошли ко дну. Политическому. Точнее, Марчук еще всплывал – то в СНБО, то в Минобороне. А остальные остались на бэквокале. Это к вопросу, как важно правильно выбирать себе друзей. И не только в политике.



Кстати, о друзьях. Когда после «имиджевого» Марчука Кучма привел из родного Днепропетровска крепкого хозяйственника Павла Лазаренко (28 мая 1996 года – 18 июня 1997 года) он и подумать не мог, что тот очень скоро начнет принюхиваться к его трону. Чем закончилась история Лазаренко все знают: американская тюряга на многие годы и вынужденная жизнь за океаном до сих пор. Один из символов Украины. Коррупционный эталон.



Дальше Кучме очень важно было не промахнуться. Он попробовал тихоню Василия Дурдинца на и. о. премьер-министра. Но премьером его так и не увидел. Потому снова привез из Днепропетровска своего человека. Валерий Пустовойтенко возглавлял правительство целых два года, а не год, как другие: с 16 июля 1997-го по 30 ноября 1999-го. Это был почти рекорд. Запомнился учениями по гражданской обороне для руководителей госпредприятий. Чем-то, наверное, еще, но я как не силился, не откопал в памяти. Соперничать с Кучмой он не стал. Второй днепропетровский блин комом не оказался. Но и в правительство после выборов 1999 года не попал. После отставки сосредоточился на партийной работе в НДП. Был депутатом и министром транспорта при Кинахе.



После тусклого Пустовойтенко взошла яркая звезда Виктора Ющенко: во главе Кабмина с 22 декабря 1999 года до 28 апреля 2001 года. Ушёл в отставку в результате вотума недоверия. Вернулся, как в свое время Кучма, уже президентом. Но не через несколько месяцев, а через три года.



Янукович на своем примере доказал: эффективный глава правительства не обязательно становится хорошим президентом. Президентом он оказался никудышним: расслабился, забарствовал, вместо страны занимался обустройством «Межигорья». И сбежал трусовато. Не Альенде, однако...



За это время у нас был премьер, не запомнившийся ничем, – Анатолий Кинах (29 мая 2001 года – 16 ноября 2002 года) и дебютант из Донецка Виктор Янукович с 21 ноября 2002 -го по 5 января 2005-го. При Януковиче был офигенный экономический рост – на 12%. Главным образом потому, что в мире вырос спрос на сталь, китайцы только начали строить свои заводы-гиганты, и наши металлурги, как алхимики, превращали металл в золото. Можно спорить насколько рукотворным в плане управления страной было это экономическое чудо. Скорее, нам просто подфартило. Но Янукович на своем примере доказал: эффективный глава правительства не обязательно становится хорошим президентом. Президентом он оказался никудышним: расслабился, забарствовал, вместо страны занимался обустройством «Межигорья». И сбежал трусовато. Не Альенде, однако...



Кто стал после Януковича премьером? Это даже нынешние дети из парламента должны помнить. А, если не помнят, им тетя подскажет, которая раньше с косой на голове ходила. Юлия Тимошенко. Первый раз получилось недолго (4 февраля – 8 сентября 2005 года). Отправлена в отставку президентом Ющенко в результате глобального политического кризиса, который можно выразить тремя словами: «оранжевые соратники передрались».



Премьером стал Юрий Ехануров (22 сентября 2005 года – 26 мая 2006 года). Как личность – неяркая. Его Кабмин запомнился забавной историей с недоверием. 10 января 2006 года правительству был объявлен вотум недоверия; следующий созыв Верховной Рады отозвал это постановление. И Кабинет министров Еханурова ушел в соответствии с Конституцией, сложив полномочия на первом заседании Верховной Рады нового созыва.



После выборов 2006 года премьером снова стал Виктор Янукович (4 августа 2006-го – 23 ноября 2007-го), но уже не с такими блестящими результатами, как в первый раз. Его тоже во второй раз сменила Юлия Тимошенко. Она продержалась долго – с 18 декабря 2007 года по 3 марта 2010-го. Было много яркого, интересного, предвыборного. Три года прошли в напряженной борьбе и виртуозных интригах. Газовый контракт с Россией мы все помним. За него потом Юлю и посадили, когда она проиграла президентские выборы. Не хватало ей премьерства для удовлетворения амбиций. А говорят ведь – лучшее враг хорошего.



Когда Тимошенко с Ющенко «погасили» друг друга на выборах, президентом стал Виктор Янукович, а премьером Николай Азаров. Он тянул страну как умел, пока Янукович, как уже сказано выше, барствовал в «Межигорье», с 11 марта 2010 года до 28 января 2014 года. Ушел в отставку в разгар «байды» на майдане. Следующий месяц у руля тонущего корабля исполнительной власти стоял первый вице Сергей Арбузов (28 января – 27 февраля 2014 г) как и. о. премьер-министра.



«Революция гидности» вынесла на премьерский пост Арсения Яценюка. Кулю в лоб он не получил, его правительство впервые в украинской истории было напичкано иностранцами. По уровню эйфории и завышенной планке ожиданий оно очень напоминает сегодняшний Кабмин. В этом плане наше общество стало на удивление экзальтированным и сентиментальным.



Алексей Гончарук. Старт 29 августа 2019 года. Пока по классификации Коломойского 100%-ный хомяк. Утвержден 290 голосами депутатов. Почти рекорд. Сделать еще ничего не успел. Поэтому анализируем сказанное. Что он там назвал в числе приоритетов при назначении?



Яценюк собой очень гордился и стал посматривать на президентское кресло. Петр Порошенко поймал его взгляд. И привел Владимира Гройсмана: «мальчика из Винницы», которого считал таким же преданным как Пустовойтенко при Кучме. А оказался – почти как Тимошенко при Ющенко. Уходя сказал все, что думает. Гройсман был у руля Кабмина с 14 апреля 2016 года и до 29 августа 2019 -го. На самом деле, не такой уж и плохой премьер, если сравнивать с другими. Но с имиджем ему не повезло. Вспоминается любимый анекдот Коломойского про крысу и хомячка. Не дотянул до хомячка. Увы. Застрял на крысе.



Алексей Гончарук. Старт 29 августа 2019 года. Пока по классификации Коломойского 100%-ный хомяк. Утвержден 290 голосами депутатов. Почти рекорд. Сделать еще ничего не успел. Поэтому анализируем сказанное. Что он там назвал в числе приоритетов при назначении?



Снизить проценты по кредитам? В Украине может быть ипотека 12-13% в год. Могут снизиться и ставки по кредитам. Красиво звучит. Но... это же не правительственная забота, это же компетенция Нацбанка.



Именно Нацбанк устанавливает ставку рефинансирования, от которой банки отталкиваются, выставляя проценты по кредитам и депозитам. Это первый курс вузовской программы. Последний раз НБУ объявил об изменении учетной ставки 18 июля 2019 года: снизил на 0,5 процентных пункта до 17%. Можно, конечно, попробовать прийти к Якову Смолию с детективами НАБУ, спросить, что он там не записал в свою декларацию, и попросить резко снизить ставку. Но в МВФ не поймут. И на рынке не поймут. Никто не поймет. Это дело поэтапное.



Так что ставка по кредитам – вне компетенции правительства. Что еще сказал Гончарук? Любимая тема новичков – кадровые чистки. «Мы намерены в ближайшие месяцы проанализировать деятельность всех органов и уволить всех неэффективных руководителей. А отдельно там и анализировать нечего. ГАСИ, Госкомзем – на выход сразу» (цитата).



Не знаю, в каком статусе Госкомзем. Может, их и можно на выход сразу. Но уволить неэффективных руководителей не так-то просто. В Украине действует жесткое трудовое законодательство, оно защищает права госслужащих. Для увольнений с работы нужны основания иначе они будут опротестованы в суде.



Обычно идут путем реорганизаций: АП – в ОП, ГПУ в Офис генпрокурора. Тогда проще: можно всех, кто работал уволить. Но придется пособие заплатить или другую должность предложить. А главное, назначить рядового чиновника так же быстро, как премьера – невозможно. Требуется кадровый конкурс провести, и спецпроверки пройти. В общем, бюрократические процедуры у нас сложные. Везде расставлены ловушки. Такие дела, молодежь...

