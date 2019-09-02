Зеленский назвал сроки запуска своих главных реформ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все главные реформы в стране будут запущены в течение первого года его президентства. Об этом он сообщил на встрече с вице-президентом США Майком Пенсом, передает агентство УНИАН.

"Не хочется ждать пять лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года нашей власти".



Отмечается, что Зеленский и Пенс находятся в Польше, где проходят памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

