Мэр Горловки обвинил силовиков в "охоте" дронов на мирных жителей

Глава администрации подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки Иван Приходько обвинил украинских силовиков в "охоте" ударных беспилотников на мирных жителей.



В пятницу Приходько сообщал, что беспилотник атаковали окраины Горловки. Повреждения получил ряд зданий, жертв удалось избежать.



"На Горловку было сброшено с беспилотников ровно восемь самодельных боеприпасов, на них был нанесен знак батальона "Азов"... Оператор беспилотника видел рабочих, которые работают на крыше гаража, и начал непосредственно за ними охоту. Они начали убегать, а беспилотник летел за ними", - сказал он.



По его словам, это был первый случай атаки ударных дронов вооруженных сил Украины за последние восемь месяцев.

