Под обстрел ВСУ на юге ДНР попали представители миссии ОБСЕ и СЦКК

Представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) от ДНР попали под обстрел украинских силовиков в черте населенного пункта Коминтерново на юге республики. Об это журналистам заявил представитель ДНР в СЦКК.



"В воскресенье в 12:15 под гранатометный и стрелковый обстрел со стороны вооруженных формирований Украины попала оперативная группа представительства ДНР в СЦКК и наблюдатели миссии ОБСЕ, которые прибыли на место для фиксации последствий вчерашнего обстрела населенного пункта Коминтерново", - подчеркнул представитель ведомства.



В ведомстве добавили, что украинские силовики предоставили гарантии безопасности для группы, которая будет фиксировать нарушения.



"Несмотря на согласованное сторонами перемирие и на полученные ранее гарантии безопасности от украинской стороны в СЦКК, вооруженные формирования Украины целенаправленно открыли огонь по оперативной группе и представителям ОБСЕ", - отметил представитель ДНР в СЦКК. Он уточнил, что в настоящее время обстрел продолжается. В связи с этим группа была вынуждена покинуть населенный пункт.

