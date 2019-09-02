Эрнст не исключает, что Друзь может вернуться в "Что? Где? Когда?"

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст считает, что вероятность возвращения отстраненного от участия в телеигре "Что? Где? Когда?" знатока Александра Друзя высока при условии, что он объяснится со зрителями. Об этом Эрнст сказал в воскресенье ТАСС.



"Я думаю, что если Александр Друзь объяснится перед зрителями, вероятность его возвращения [в телеигру] очень высока", - отметил генеральный директор Первого канала, отвечая на вопрос, есть ли вероятность того, что Друзь вернется в программу.



Бывший главный редактор телешоу "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер заявил 12 февраля в своем блоге на платформе LiveJournal, что Друзь предложил ему "сдать" вопросы накануне игры, в которой он должен был принять участие, и, в случае выигрыша поделиться частью призовой суммы. К своему посту Бер прикрепил записи телефонных разговоров с Друзем. Друзь опроверг эту информацию и в ответ обвинил Бера в том, что тот сам предложил заранее предоставить вопросы к викторине за часть призовой суммы.



По итогам проверки Первого канала Бер и Друзь отстранены на неопределенный срок от участия в программах в "Что? Где? Когда?" и "Кто хочет стать миллионером?". Друзь остается вице-президентом Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?". В конце мая на заседании правления Международной ассоциации клубов "Что? Где? Когда?" Друзь принес извинения за ситуацию, сложившуюся вокруг программы "Кто хочет стать миллионером?".

