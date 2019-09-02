Зрители восемь минут хлопали Джокеру в Венеции

Показ фильма "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли на Венецианском кинофестивале завершился восьмиминутными овациями. Об этом пишет Deadline 1 сентября. Как отмечается, помимо аплодисментов зрители кричали: "Браво!".



Фильм является переосмыслением истории Джокера, который был комиком Артуром Флеком. Он старался нести в мир радость, но, столкнувшись с жестокостью людей, стал злодеем.



Премьера "Джокера" на Украине состоится 3 октября.



