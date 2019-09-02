Фастфуд повышает риск развития депрессии у подростков

Это было выявлено сотрудниками Университета Алабамы по итогам исследования нескольких десятков подростков. Ученые анализировали состав мочи подростков. Оказалось, уровень натрия в образцах был достаточно высоким, а концентрация калия - низкой.



Это говорило об обилии сильно обработанной пищи в рационе, нехватке свежих фруктов и овощей. Притом, у подростков с таким составом мочи чаще появлялись признаки депрессии. Учены уверены: есть связь между рационом человека и его психическим состоянием. Специалисты советуют есть продукты, богатые калием. Среди них - сладкий картофель, шпинат, томаты, бананы, апельсины, авокадо.



Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, депрессия является одним из самых распространенных психических расстройств. Она диагностирована более чем у 300 миллионов человек. Основными симптомами депрессии считаются плохое настроение и потеря способности получать удовольствие от жизни.

