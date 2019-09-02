Трампу нужны недра Гренландии

Хотя США традиционно старались размещать войска в Гренландии, чтобы держать русских подальше от американского континента, сейчас речь зашла еще и о недрах. И ситуация, мягко говоря, непростая. Американский президент Дональд Трамп выпустил джинна из бутылки. Гренландия — это современный Клондайк.

Там есть золото, драгоценные камни, цинк, медь, никель, редкоземельные металлы, нефть, газ и уран. Кроме того, у нее стратегическое местоположение, и потому она просто не может жить в покое без присмотра какой-нибудь крупной державы.



Поэтому для всех будет лучше, если США купят Гренландию. Так сказал Трамп. А теперь еще и сенатор-республиканец из Арканзаса по имени Том Коттон (Tom Cotton) в The New York Times заявил, что президент прав и Гренландия должна принадлежать США.



Вопрос о недрах Гренландии оказался в центре внимания, после того как Трамп объявил, что намерен предложить Дании продать ему остров. Минералы, по его словам, так и ждут, чтобы их начали разрабатывать. Однако с ураном — большая проблема. В настоящее время его добыча ограничена рядом соглашений, которые Дания заключила с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), а также соглашением о нераспространении урана в военных целях.



Редкоземельные металлы



Но остальное — настоящая находка для крупных международных инвесторов, как и для ряда стран с США Дональда Трампа во главе. Вместе с американскими политиками вроде сенатора Коттона он не раз говорил, что в Гренландии есть все, включая редкоземельные металлы, которые используются в электронике. Как и следует из названия, они очень редки.



«В Гренландии есть богатые и разнообразные месторождения полезных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Это ресурсы, необходимые для нашей оборонной промышленности и для наших высоких технологий. Сейчас на рынке этих минералов доминирует Китай, который пригрозил, что будет их удерживать, чтобы добиться выгоды в торговых переговорах», — заявил республиканский сенатор.



Редкоземельные металлы Трамп особенно хочет заполучить, ведь большая часть этих ресурсов принадлежит Китаю. А поскольку Трамп сейчас с Китаем не дружит, американцы опасаются, что китайцы станут использовать редкоземельные металлы как экономическое оружие против США. Так что Трамп надеется заполучить богатства Гренландии. В случае конфликта с Китаем это облегчит положение Соединенных Штатов.



Вот почему Трамп так заинтересован в Гренландии, не считая, конечно, стратегического интереса, связанного с его желанием расширить военные возможности США в арктических районах, где Гренландия играет важнейшую роль.



Пока американский президент пытался купить Гренландию, он неоднократно упоминал минералы, нефть и природный газ, хранящиеся в ее недрах, указав, что, несмотря на все эти богатства, для Дании остров остается лишь одной большой статьей расходов.



Дорогие минералы



Добыча ресурсов обходится очень дорого, и это одна из причин, почему до сих пор концессии заключались только с небольшими компаниями.



«Добывать полезные ископаемые и нефть в Гренландии дорого. Для добычи нефти и природного газа существует требование использовать сразу две буровые установки, чтобы предотвратить катастрофу вроде той, что случилась Мексиканском заливе в 2010 году. В случае если одна буровая установка выйдет из строя, не придется ждать, пока прибудет новая. Дополнительные требования к безопасности вместе с краткостью сезона бурения делают добычу нефти и газа очень дорогой. Кроме того, есть проблемы, связанные с инфраструктурой и портами, из-за которых добыча минералов тоже становится дороже, чем в других местах», — объясняет заместитель директора Национальной геологической службы Дании и Гренландии Флемминг Гетройер Кристиансен (Flemming Getreuer Christiansen), который несколько десятилетий занимался гренландскими недрами.



Дания может отказать



Так что добыча ресурсов — дело непростое.



Кроме того, хотя в соответствии с соглашением об автономии право распоряжаться недрами принадлежит самим гренландцам, Дания может формировать курс по внешней политике Гренландии, а также ее политике безопасности. Уступки частным компаниям могут привести к тому, что концессию запретят, если Дания сочтет, что это угрожает ее безопасности. Например, когда Китай попытался участвовать в строительстве аэропортов в Гренландии, Дания ему отказала.



«Область добычи сырья отошла под управление гренландцев почти десять лет назад, когда было заключено соглашение об автономии. Если в этом контексте возникают проблемы в сфере политики безопасности, например, когда Дания считает какую-то концессию угрозой, Дания и Гренландия встречаются и обсуждают эту проблему», — рассказывает Флемминг Гетройер Кристиансен.



Хотя недра Гренландии и интересуют США, в первую очередь американцы хотят расширить свою военную деятельность в регионе.



Борьба за Гренландию может быть жестокой, хотя, по словам вице-директора Национальной геологической службы Дании и Гренландии, никто пока не задался вопросом, а имеет ли Дания право на всю Гренландию.



Источник: Berlingske

