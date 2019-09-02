В Украину идут дожди, местами град и грозы

В ближайшие сутки, 3 сентября, на большую часть территории Украины с запада распространится влажная воздушная масса, сообщает Укргидрометцентр. В западных, Житомирской, Винницкой, днем в Киевской, Черниговской, большинстве центральных областей, местами в Николаевской и Одесской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, в западной части местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.



Ветер юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с.



Температура ночью 14-19°, на побережье морей до 21°; днем 27-32°, в западных областях 20-25°, в Волынской и Львовской областях 14-19°.



В Киеве - ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 17-19°, днем около 30°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 3 сентября самая высокая температура днем была +31,9 в 2018 году, самая низкая ночью +5,7 в 1898 году.



4 сентября в Украине, кроме восточной части, Крыма и Приазовья, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Крыму и в восточной части северо-восточный, 7-12 м/с.



Температура ночью 8-13°, днем 20-25°; в южных и восточных областях ночью 13-18°, днем 25-30°.



В Киеве - местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-12°, днем 22-24°.



2 сентября в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 22-24°, в Днепре в пределах Киева 22°.

