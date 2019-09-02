Правительство планирует улучшить демографическую ситуацию в стране

Правительство планирует работать над тем, что демографическая динамика в Украине стала положительной. Об этом заявил Премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, передает корреспондент УНН.



“Положительная демографическая динамика. Населения в Украине сокращается, и этот тренд нужно преодолеть. В Украину должны начать возвращаться люди, и украинцы должны рожать больше, чем умирать. Это стратегическая задача на следующие 5, а то и больше лет”, — отметил Гончарук.

