Кевин Харт госпитализирован после серьезного ДТП

Американский актер Кевин Харт попал в серьезное ДТП в Малибу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местную полицию.



Инцидент произошел в воскресенье, 1 сентября, на трассе около Малибу. Голливудская звезда расположилась на пассажирском сидении винтажного автомобиля Plymouth Barracuda 1970 года.







Сообщается, что 28-летний водитель не вписался в поворот и авто снесло в овраг. Оба мужчины госпитализированы, еще одной пассажирке автомобиля госпитализация не понадобилась. У 40-летнего Харта обнаружена травма спины. Экспертиза показала, что водитель был трезв.



Актер, известный по ролям в фильмах Очень страшное кино 3, Знакомство с Факерами 2, Форсаж: Хоббс и Шоу и другие.

