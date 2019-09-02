Берлин надеется на прогресс по итогам встречи советников "нормандской четверки"

Правительство ФРГ рассчитывает на то, что участники встречи "нормандской четверки" в Берлине смогут добиться прогресса в разрешении ситуации на востоке Украины, заявила представитель германского МИД Мария Адебар.



"Мы надеемся, что будет достигнут существенный прогресс", - сказала она журналистам. По ее словам, участники встречи будут обсуждать "все вопросы вокруг прогресса в минском процессе".



Встреча в нормандском формате на уровне советников проходит в понедельник в закрытом для прессы режиме.



Адебар не знает, станет ли эта встреча последней перед планируемом саммитом "нормандской четверки".



"Мы должны подождать", - сказала она.



Ранее в пресс-службе правительства ФРГ "Интерфаксу" подтвердили лишь сам факт встречи, отказавшись озвучить какие-либо детали.



"Контакты советников проходят в закрытом от прессы режиме, просим отнестись с пониманием", - указали в пресс-службе.



Советники лидеров стран "нормандской четверки" в понедельник, 2 сентября в Берлине обсуждают подготовку к проведению саммита в этом формате. О согласовании такой встречи 30 августа сообщили в правительстве ФРГ.



В "нормандский формат" по урегулированию конфликта на Донбассе входят Украина, Германия, Франция и РФ.

