Зеленский поручил принять концепцию реформирования СБУ

Зеленский поручил принять концепцию реформирования СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил принять концепцию реформирования Службы безопасности Укаины.

"Принять концепцию реформирования СБУ, при этом изложить целостное видение спецслужбы и перспективы развития украинской спецслужбы", - сказал Зеленский на совещании с представителями правительства, парламента и правоохранителей в понедельник в Киеве.

Он также призвал принять закон об охране секретной информации, учтя видение международных партнеров.

Кроме того, президент поручил активизировать работу по "выполнению мер по внедрению концепции контрразведывательного режима в Украине".