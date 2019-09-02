Зеленский поручил принять концепцию реформирования СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил принять концепцию реформирования Службы безопасности Укаины.
"Принять концепцию реформирования СБУ, при этом изложить целостное видение спецслужбы и перспективы развития украинской спецслужбы", - сказал Зеленский на совещании с представителями правительства, парламента и правоохранителей в понедельник в Киеве.
Он также призвал принять закон об охране секретной информации, учтя видение международных партнеров.
Кроме того, президент поручил активизировать работу по "выполнению мер по внедрению концепции контрразведывательного режима в Украине".
Источник: Интерфакс-Украина
15:48