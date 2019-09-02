На Землю обрушилась мощная магнитная буря

Ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук зафиксировали вторую по мощности в 2019 году магнитную бурю. Об этом сообщается на сайте лаборатории.



«Начавшаяся магнитная буря продолжалась почти все воскресенье и все утро понедельника. Вечером в воскресенье уровень бури повторно поднялся до двух баллов. По прогнозу, к середине дня понедельника, 2 сентября, амплитуда колебаний поля должна пойти на спад, и не позднее утра вторника геомагнитная обстановка обещает полностью стабилизироваться», — отмечают специалисты.



Самая мощная магнитная буря года была зафиксирована в мае. Тогда она достигала трех баллов из пяти в соответствии с уровнем воздействия на людей, животных, электротехнику, связь и навигацию. Максимальные пять баллов присваиваются экстремально сильным геомагнитным бурям.



Геомагнитной бурей называют вариации в силе магнитного поля Земли, вызванные поступлением в окрестности планеты возмущенных потоков солнечного ветра, состоящих из ионизированных частиц. Одной из самых мощных геомагнитных бурь является событие Кэррингтона 1859 года. Тогда произошел сбой в работе телеграфных линий и возникли яркие полярные сияния над южными широтами.

