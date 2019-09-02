ЦИК прекратила полномочия пяти "слуг народа"

ЦИК прекратила полномочия пяти "слуг народа"

Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия пяти народных депутатов от партии Слуга народа, которых избрали на внеочередных парламентских выборах. Об этом в понедельник, 2 сентября, сообщает пресс-служба ЦИК.

Так, ЦИК прекратила полномочия нардепов Дениса Малюськи, Алексея Оржеля, Владислава Криклия, Анны Новосад и Михаила Федорова.

Отмечается, что все они подали личные заявления о сложении депутатских полномочий.

По решению ЦИК теперь места этих депутатов займут Анатолий Остапенко, который включен в избирательный список под № 130, Татьяна Цыба под № 131, Иван Калаур под № 132, Юлия Гришина под № 133 и Ольга Руденко под № 134.

Напомним, 29 августа Верховная Рада лишила полномочий пяти народных депутатов в связи с назначением в Кабинет министров. Тогда же Рада проголосовала за назначение Дениса Малюськи министром юстиции, Алексея Оржеля - министром энергетики, Анны Новосад - министром образования и науки, Михаила Федорова - вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации, Владислава Криклия - министром инфраструктуры.