Bugatti Chiron установил рекорд скорости

Компания Bugatti объявила о новом мировом рекорде скорости на Chiron: автомобиль развил скорость 490,484 километра в час. Близкий к серийному гиперкар пилотировал гонщик Энди Уоллес.



Bugatti Chiron оснащен 1500-сильным двигателем W16 объемом восемь литров, а заявленная автопроизводителем максимальная скорость серийной модели составляет 420 километров в час. Впрочем, новый рекорд скорости, как сообщает пресс-служба бренда, был установлен на «гиперкаре, близкому к серийному» — в чем именно заключаются отличия, пока не уточняется. Больше подробностей о достижении Chiron появятся в ближайшее время.



Президент бренда Штефан Винкельманн заявил, что Bugatti стал первым автопроизводителем, которому удалось показать столь впечатляющий результат.

Посмотрите на предыдущий рекорд Bugatti Chiron



Осенью 2017 года Хуан-Пабло Монтойя за рулем Bugatti Chiron установил другой рекорд: он разогнался до 400 километров в час и затормозил до полной остановки за 42 секунды. Однако спустя буквально месяц упражнение 0-400-0 повторил Koenigsegg Agera RS с лучшим результатом — всего 36,44 секунды.



В том же году купе Agera RS достигло отметки в 447 километров в час на шоссе близ американского поселка Пахрамп в штате Невада. Этот результат Bugatti Chiron удалось превзойти.

