В Днепре мужчина зарубил жену топором

В Днепре полицейские задержали 50-летнего мужчину, который в ходе ссоры топором убил свою 43-летнюю супругу, сообщает пресс-служба Нацполиции.



"Преступление произошло 1 сентября примерно в 8:30. На линию "102" поступило сообщение от брата напавшего, что во дворе дома в Шевченковском районе г.Днепр он обнаружил тело женщины, накрытое простыней. На месте происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника и доставили его в отделение полиции. Им оказался 50-летний местный житель. Орудие преступления - топор – изъяли", - сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области на странице в соцсети Фейсбук в понедельник.



Как выяснили правоохранители, погибшая и ее убийца оказались супругами.



"Между супругами возникла ссора, в ходе которой мужчина схватил топор и ударил 43-летнюю женщину по голове… От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте", - говорится в сообщении.

