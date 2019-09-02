Органическая бытовая химия: как ее выбрать правильно

На протяжении многих лет бытовую химию используют разные люди, поскольку она позволяет тщательнее заботиться о чистоте в доме и гарантировать высокую степень комфорта. Однако даже самые актуальные и дорогие средства могут быть небезопасными для человеческого здоровья.

По этой причине в настоящее время многие пользователи прибегают к использованию данной продукции, поскольку она не вызывает сомнений в качестве и является в полной мере безопасной. К таким относится и товарная линейка моющих средств от украинского производителя «Деламарк». Данная компания выпускает безопасные косметические средства по уходу и продукты бытовой химии. Более того, она получила международный сертификат, подтверждающий экологическую чистоту всех средств, которые отвечают всем характеристикам.

Преимущественное количество моющих средств предполагает присутствие в составе фосфатов и ПАВ, которые плохо влияют на состояние здоровья и самочувствие в целом. Однако есть хорошая и надежная альтернатива – бытовая химия без фосфатов, чистящие и моющие средства, в которой могут быть разными по составу, однако объединяющей чертой является минимальное количество вредных составляющих. Они могут вообще отсутствовать.

Вся продукция компании «Деламарк» имеет немало существенных отличий от обычных синтетических средств бытовой химии. Главным является то, что для ее производства применяются только природные компоненты – экстракты различных растений.

Поэтому такая бесфосфатная бытовая химия пользуется огромным спросом, что подкрепляется обилием достоинств. Они представлены такими факторами:

возможность применения даже для младенцев. Продукция является гиппоаллергенной;



не сушит кожу, слизистые и гарантирует отсутствие прочих неприятных ощущений;



безопасность для всех людей, животных и природы;



существенная экономия каждого средства;



отсутствие хлора, ароматизаторов, красителей и прочих вредных веществ;



идеальный результат после нескольких использований. Нужно время, чтобы химические компоненты ранее используемых синтетических средств вымылись.

Для чистоты и порядка в доме сегодня используются разные средства, однако часто в связи с небезопасностью бытовой химии у многих людей возникает необходимость в поиске альтернативных вариантов. Сегодня это сделать просто, если обратить внимание на бесфосфатные стиральные порошки и другие органические средства. Они отличаются экологичностью, эффективностью и выгодной стоимостью.