Зеленский назначил госуполномоченного и первого замглавы АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Анну Артеменко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины и назначил на эту должность Ирину Копайгору, а также назначил Ольгу Пещанскую заместителем главы АМКУ.



Соответствующие указы №642/2019 и №644/2019 обнародованы на официальном сайте главы Украинского государства.



Кроме того, указом №643/2019 президент назначил Ольгу Пещанскую первым заместителем главы Антимонопольного комитета – государственным уполномоченным.



Как сообщалось, 20 августа стало известно, что доцент кафедры правового регулирования экономики Криворожского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана Ирина Копайгора претендует на должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), о чем свидетельствует ее декларация в реестре Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.



5 июля президент уволил Агию Загребельскую, Валерия Полюховича, Марию Нижник с должности госуполномоченных АМКУ, а также Андрея Вовка – с должности заместителя председателя комитета – госуполномоченного.

