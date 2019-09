Премьер-министр Великобритании взял щенка из приюта

В резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит въехал новый житель ― четырехмесячный щенок породы джек-рассел-терьер. Новый премьер-министр Борис Джонсон и его девушка Кэрри Симондс взяли питомца из приюта The Friends of Animals Wales. Об этом сообщает CNN.



В приюте рассказали, что «безмерно счастливы», что «слабый» щенок нашел таких хозяев.



При этом, как отмечает газета The Telegraph, щенку придется «найти общий язык» с другим жильцом резиденции ― котом Ларри, который поселился на Даунинг-стрит в 2011 году. У Ларри есть официальная должность: он отвечает за борьбу против мышей в резиденции. Поэтому кот живет на Даунинг-стрит вне зависимости от того, кто возглавляет правительство.