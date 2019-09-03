В итальянском парке появилась фреска с изображением Захарченко

Фреска с изображением первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко появилась в одном из парков в Италии, заявил РИА Новости глава представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне.



Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Власти ДНР признали произошедшее терактом.



"Это изображение стало инициативой трех молодых итальянских художников, которые принимали участие в проектах нашего представительства. Работа появилась в нашем парке "Дора", который власти отвели как раз для таких вольных изображений, поэтому я не думаю, что это изображение вскоре сотрут. Я знал Захарченко лично и смог еще лучше узнать его, когда он вручил мне орден Дружбы ДНР. Для всех итальянцев он стал примером отважного человека, который положил свою жизнь ради борьбы своего народа", — сказал собеседник агентства.



Как сообщила пресс-служба МИД ДНР, фреску выполнила команда художников DonbassArt. "Фреска расположена в туринском парке уличного искусства. Памятное произведение, обрамленное цветами итальянского флага, размером 3х2 метра, символизирует скорбь народа Донбасса по погибшему лидеру ДНР", — говорится в сообщении ведомства.

