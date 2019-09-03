В Одесской области произошло массовое отравление шаурмой

В поселке Авангард Одесской области в результате отравления шаурмой были госпитализированы 37 человек. Об этом сообщает местное издание “Думская” со ссылкой на сотрудника Госпродпотребслужбы Лидию Степанову.



"Сначала 9 человек, потом 21, в итоге всего 37 человек оказались госпитализированы – у всех симптомы гастроэнтероколита", — приводит издание ее слова.



Отмечается, что все пострадавшие в день отравления покупали шаурму на улице Торговой.



В ходе проверки в точке общепита были обнаружены многочисленные нарушения.

