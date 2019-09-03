Супрун: Аваков заблокировал легализацию медканнабиса

Минздрав на последние заседания правительства Гройсмана подал проект изменений в постановление Кабмина с целью легализации медканнабиса в стране, однако министр внутренних дел Арсен Аваков не согласовал рассмотрение. Об этом сообщила бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун журналистам во время акции прощания с командой Минздрава #ДякуюСупрун, передает Интерфакс-Украина в понедельник, 2 сентября.



"Мы на последнее заседание правительства подали изменения в постановление, чтобы медицинский каннабис был доступен для пациентов. Все согласовали - СБУ, МЭРТ, Минфин, мы. Единственный, кто заблокировал, это был Аваков и МВД", - сказала Супрун.



По ее словам, легализация медканнабиса не требует внесения изменений в Уголовный кодекс.



"Дважды мы передавали и дважды они отказались, ведь, по их словам, надо было изменить Уголовный кодекс. Это неправда, потому что это медицинский каннабис и его, как и другие наркотики, используемые в качестве лекарств, может контролировать Гослекслужба",- сказала она.



Напомним, что в конце января на сайте Верховной Рады была зарегистрирована петиция за легализацию медицинского каннабиса, которая за 42 дня набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. голосов.

