Периодическое голодание однозначно полезно

Грацский университет провел эксперимент, в рамках которого ученые в течение четырех недель наблюдали за 30 добровольцами, сидевшими на специальной диете. Люди придерживались интервального голодания, передает "Российская газета".



Такой режим питания предполагает ограничение времени приемов пищи. Была и контрольная группа, не менявшая своих привычек. Добровольцы изначально имели лишний вес, однако не страдали от серьезны заболеваний. Через четыре недели было установлено: добровольцы из основной группы в среднем потеряли по 3,5 килограмма, а добровольцы из контрольной группы - примерно 200 граммов.



Помимо снижения веса, интервальное голодание позволяло снизить давление, улучшить обмен веществ, повысить концентрацию полиненасыщенных жирных кислот в крови, сокращающих риск сердечно-сосудистых осложнений. Никаких побочных эффектов не фиксировалось.

