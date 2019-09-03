Лукашенко: Белоруссия не будет размещать ракеты, если не будет угрозы ее безопасности

Белоруссия не выходила из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и не намерена производить или размещать такие ракеты на своей территории. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, выступая во вторник на международной конференции высокого уровня по борьбе с терроризмом с помощью инновационных подходов и новых технологий.



"С этой трибуны я повторю, что Беларусь являлась полноправной участницей Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Мы не выходили из него и не намерены производить или размещать такие ракеты, если они не будут угрожать нашей безопасности. Пока такой ситуации нет", - сказал он.



Лукашенко отметил, что Белоруссия расположена в самом сердце европейского континента, "где в генах каждого жителя живет память о самых страшных в истории человечества войнах". "Убежден, что Декларация ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в Европе могла бы стать подлинным вкладом в укрепление безопасности, - сказал Лукашенко.- Мы не идеалисты и видим все сложности, с которыми может столкнуться эта инициатива в условиях существующих противоречий".



Лукашенко уверен, что совместные действия по сохранению достижений ДРСМД на континенте "стали бы важным шагом в глобальном диалоге по восстановлению доверия".



Прекращение действия ДРМСД открывает возможность появления таких ракет в Европе и способно вызвать рост напряженности на континенте, считает Лукашенко.



"Последний печальный пример - прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Реальная возможность появления этих вооружений в Европе - это прямой путь к росту напряженности на континенте и новому витку гонки вооружений", - сказал Лукашенко. При этом он заметил, что "она уже началась и идет очень быстро".



"Для восстановления доверия Беларусь последовательно и настойчиво продвигает идею о необходимости возобновления широкого диалога - как на региональном так и на глобальном уровне, - сказал Лукашенко. - Без всеобщей готовности к новому переговорному процессу, который бы стабилизировал международные отношения, мы не можем гарантировать безопасность своих стран и народов". По словам Лукашенко, необходим поиск новых идей и объединяющей повестки дня разделяемых широким кругом государств. "Одной их них, по моему мнению, может стать противодействие размещению ракет средней и меньшей дальности в европейском регионе", - сказал Лукашенко.



2 августа госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон выходит из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. МИД РФ также подтвердил, что действие ДРСМД прекращено со 2 августа по инициативе США. Уже 18 августа США впервые после выхода из договора испытали крылатую ракету наземного базирования с запрещенными этим документом характеристиками: дальность полета составила более 500 км.



Лукашенко сожалеет об отказе мировых держав включиться в процесс "Хельсинки-2" и немедленно приступить к обсуждению проблем международной безопасности. "Продвинутые политики Европы мне сказали снять эту проблему с повестки дня. Мы как будто не видим проблем, а, значит, этот процесс [эскалации ситуации] кому-то нужен. А кому-то просто нечего будет сказать", - отметил Лукашенко.



Он напомнил, что белорусская сторона ранее предлагала запустить процесс "Хельсинки-2. "Давайте соберемся и поговорим о проблемах [безопасности]. Пусть перед лицом мировой общественности главы государств встанут и ответят на больные вопросы жизни нашей планеты", - сказал белорусский лидер. Он считает, что эти проблемы накапливаются. "Если вчера у нас в Европе основной проблемой была проблема Украины, дальше Сирия, весь Ближний Восток, Венесуэла, то сейчас эти ракеты (прекращение договора ДРСМД - прим. ТАСС) пришли к нам как проблема", - сказал Лукашенко.



Он сообщил, что выдвигал свою инициативу не только публично. "Я лично обсуждал в закрытом режиме создание нового процесса "Хельсинки - 2". Мы не претендуем, чтобы быть инициаторами. Пусть Дональд Трамп, Ангела Меркель, Владимир Путин, Си Цзиньпин и другие выступят инициаторами. Может их услышат", - заявил Лукашенко.



По его словам, после того, как крупные державы отказались от обсуждения проблем безопасности, пришло время обратиться к другим странам. "Но ведь не только великие вершат судьбу на нашей планете. Средних и малых государств больше, и они имеют свой голос. Если они [мировые сверхдержавы] не хотят, так давайте мы будем собираться и говорить об этом, обсуждать эти проблемы, вырабатывать меры", - сказал Лукашенко. "В противном случае не только наши дети, а [даже] мы не доживем до спокойного ухода в тот мир", - заявил президент Белоруссии.



