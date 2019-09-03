Дожди с грозами ожидаются в большинстве областей Украины

В ближайшие сутки, 4 сентября, погоду в большинстве областей Украины будет определять влажная воздушная масса, а в то время, как Левобережье страны еще останется в более теплом воздухе, на Правобережье с северо-запада распространится прохладная воздушная масса, сообщает во вторник Укргидрометцентр.



В среду в Украине, кроме восточной части, Крыма и Приазовья, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.



Температура ночью в западных, северных, Винницкой области и на крайнем востоке 10-15°, на остальной территории 16-20°; днем 19-24°, на Левобережье страны 25-30°.



В Киеве - местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 13-15°, днем 20-22°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 сентября самая высокая температура днем была 32,5 в 1897г., самая низкая ночью 4,8 в 1914г.



На 5 сентября синоптики прогнозируют в южных, большинстве центральных, восточных и Сумской областях местами кратковременный дождь, грозы; на остальной территории - без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.



Температура в западной части и северных областях ночью 8-13°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 19°, днем 23-28°.



В Киеве 5 сентября без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, вдень 22-24°.



3 сентября в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 22-24°, в Днепре в пределах Киева 22°.

