В прокуратуре назвали убытки от потери Крыма

Прокуратура АР Крыма оценивает убытки от аннексии полуострова Россией более чем в триллион гривен. Об этом говорится в ответе прокуратуры на запрос агентства УНН.



"Согласно полученным в ходе досудебного расследования данным, в соответствии с расчетом, проведенного ОАО Гильдия оценщиков Украины, размер убытков на территории временно оккупированной территории АР Крым, составляет 1 триллион 80 млрд 352 млн грн", - говорится в сообщении.



Отметим, что убытки охватывают ограничения доступа к использованию имущества, нарушение имущественных прав Украины.



По данным прокуратуры, в аннексированном Крыма "национализировали" более 4 тысяч предприятий и учреждений, находящихся в собственности Украины.

