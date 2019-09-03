Борис Джонсон передумал распускать парламент Британии

Несмотря на противоречия с членами парламента по поводу Brexit, британский премьер-министр Борис Джонсон пока что не собирается проводить внеочередные всеобщие выборы.



Об этом глава правительства заявил, выступая со специальным обращением перед своей официальной резиденцией на Даунинг-стрит.



"Я не хочу выборов. Вы не хотите выборов. Давайте продолжим следовать той повестке, которую диктует народ", – сказал он.



В то же время, глава Консервативной партии попросил парламентариев не подрывать позиции Соединенного Королевства на переговорах с Евросоюзом, выразив надежду на то, что соглашения об условиях сотрудничества после выхода Британии из ЕС, возможно, еще удастся достичь.



По словам Джонсона, шансы достичь прогресса по договоренностям c ЕС выросли по трем причинам: Брюссель видит, что Великобритания "хочет сделки", кроме того понимает, что у Соединенного Королевства есть "четкое представление" о том, как должен проходить Brexit, и осознает, что Лондон ведет подготовку к жесткому варианту выхода из ЕС.



Напомним, ранее, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, британское телевидение сообщило о том, что, если депутаты не поддержат политику премьера по поводу Brexit, то 14 октября Борис Джонсон объявит досрочные выборы в парламент.

