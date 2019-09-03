В казначействе подсчитали доходы бюджета от растаможки "евроблях"

В государственный бюджет Украины в январе-августе 2019 года поступило 7 108,8 млн грн за растаможивание "евроблях". Об этом сообщает Государственная казначейская служба Украины.



Кроме того, в декабре 2018 года поступления от растаможки "евроблях" составили 861,5 млн грн.



В Госказначействе уточнили, что учитывают только данные по автомобилям, которые были ввезены с 1 января 2015 года до дня вступления в силу закона Украины от 8 ноября 2018 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых транспортных средств.



Напомним, законы о растаможивании авто на иностранных номерах №8487 и №8488 вступили в силу 25 ноября 2018 года. Первый льготный период действовал до 23 февраля.

