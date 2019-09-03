Стефанчук обещает на следующей неделе закон об "иммунитете" президента

Вопрос о снятии неприкосновенности с президента будет внесен на следующей пленарной неделе. Об этом во вторник, 3 сентября, заявил представитель президента в Верховной Раде и первый вице-спикер Руслан Стефанчук, сообщает РБК Украина.



"Во-первых, этот вопрос мы вносим на следующую неделю - один из первых законов. Это закон об иммунитете. Это процедура, которая дает возможность привлекать к ответственности президента Украины", - заявил Стефанчук.



Председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия в свою очередь отметил, что в парламенте найдется достаточно голосов за снятие иммунитета с президента Украины.



"Это отдельный законопроект, мы за него так же единодушно проголосуем. Я думаю, даже ОПЗЖ проголосует. Ведь это снятие неприкосновенности не с них, а с кого-то другого и они будут дружно говорить "за", - заявил Арахамия.

