Украина планирует завершить работу с МВФ — Маркарова

Новый Кабинет министров планирует завершить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) после выполнения условий программы кредитования. Об этом в эфире ICTV заявила министр финансов Оксана Маркарова, сообщает "Зеркало недели".



По ее словам, новая программа с МВФ будет продолжительнее предыдущих, однако, скорее всего, будет последней.



"У нас есть формальные миссии, которые приезжают обсудить программу или ее пересмотры. Это то, чего мы ожидаем сейчас, чтобы обсудить эту программу. Она будет новой и немного длиннее. Я очень надеюсь, мы ее называем последней программой. Ведь за все предыдущие годы Украина всегда завершала и обрывала эти программы", — рассказала Маркарова.



Глава Минфина отметила, задача Украины "выпуститься из программы", как это удалось раньше другим европейским странам.

