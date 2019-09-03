Пенс призвал ЕС больше помогать Украине

Вице-президент США Майк Пенс призвал страны Европейского Союза оказывать большую поддержку Украине.



Об этом сообщает Bloomberg .



По словам пенсий, европейские страны должны делать больше, чтобы помочь Украине. При этом вице-президент США отметил, что американский народ поддерживает Украину от начала аннексии Крыма Россией в 2014 году.



"США взяли на себя бремя, связанное с Украиной, и мы гордимся этим. Но мы считаем, что нашим европейским партнерам пора сделать шаг вперед", - сказал Пенс.



Также Пенс отметил, что на данный момент Вашингтон испытывает опасения по поводу коррупции в Украине.

