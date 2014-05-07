Коррупция на биометрических паспортах. Почему молчат Онищенко и Соколюк?
Последние семь лет Украина была поставлена в зависимость от технологических решений других стран в рамках исполнения самой важной государственной программы – идентификации граждан.
За это время отрасль биометрических документов не получила должного развития и обросла теневыми схемами вывода валюты из Украины в эквиваленте на сумму 500 млн гривен в год. Соответственно за шесть лет – 3 млрд гривен.
2018 год – 500 000 000 гривен
2013-2019 годы – 3 000 000 000 гривен
Эти цифры не голословны и имеют под собой серьезные основания. Давайте начнем по порядку. На сегодняшний день монополистом и производителем всех идентификационных документов является Полиграфкомбинат "Украина". Эта монополия была инициирована и закреплена на законодательном уровне казначеем Виктора Януковича – Сергеем Арбузовым в сговоре с коммунистом Петром Симоненко.
Важно отметить, что на момент принятия закона "О государственном демографическом реестре" в 2012 году в Украине уже существовала как национальная инфраструктура для оформления биометрических документов, так и высокотехнологичная промышленная база замкнутого цикла, аналогов которой не было и нет во всем мире.
Еще с 2007 года в нашей стране был изначально внедрено дублирование фотоизображения владельца паспорта методом лазерного прожигания и лазерной перфорации всех слоев поликарбонатной страницы. Это полностью исключило какие-либо элементы подделки и дало возможность сделать украинский документ одним из самых высокозащищенных паспортов в мире.
И это абсолютная правда, так как в то время выпуск электронных паспортных документов организации INTERPOL производился именно в Украине. Также это подтверждает, что в 2013 году было выпущено 37 тысяч электронных водительских удостоверений и 9 тысяч биометрических загранпаспортов.
В то же время Украина вошла в элитный клуб производителей персонализационного оборудования для изготовления идентификационных документов. Но вместо того, чтобы гордиться национальными технологиями, руководство страны приняло решение склонить голову перед иностранными производителями и восхвалять чужие технологии, отодвинув передовые украинские разработки наших ученых, которые высоко ценятся во всем мире. Именно Михаил Бродский – рупор украинской контрабанды – был главным заказным исполнителем по разрушению национальных технологий.
Это же нонсенс: имея в собственном государстве современные технологии, которым завидуют прогрессивные страны на всех континентах, руководство Полиграфкомбината "Украина" решило импортировать иностранные, закрепив зависимость Украины от зарубежных производителей и полностью нивелировав отечественные технологии, так как у комбината ничего собственного нет. По большому счету это можно расценивать, как плевок на имидж страны и вопросы национальной безопасности, которые с 2014 года особо остро стоят в Украине.
Не следует забывать, что именно национальный производитель обеспечивает создание рабочих мест для граждан Украины и выплату налогов в государственный бюджет. Но наши чиновники предоставляют такую возможность иностранным государствам. Неужели Украина настолько богата, чтобы наполнять бюджеты других стран?
БУДЕМ ДРУЖИТЬ ВМЕСТЕ, ВЕДЬ ЦЕЛЬ ОДНА – В ОФШОРАХ
Давайте посмотрим, как закупаются Полиграфкомбинатом "Украина" составляющие элементы для изготовления идентификационных документов. Сразу отметим, что все сырьевые компоненты закупаются через компании-посредники, за которыми стоят украинские граждане.
Например, защитные голографические элементы закупаются комбинатом в компаниях OU FEATURE (Эстония), Business by air (ЕС) или Surys (Франция). Самым крупным поставщиком является эстонская компания-посредник OU FEATURE, офшор бывшего директора Полиграфкомбината "Украина" Максима Степанова. Руководителем филиала значится Дмитрий Фокин.
ЗАЧЕМ ТРАТИТЬ ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ НА ОФИС В ЭСТОНИИ
Согласно открытых реестров налоговых органов Эстонии, в этой компании числится всего 8 сотрудников. Офис, состоящий из двух комнат размером 10-12 кв. м, находится на 23-м этаже здания City Plaza в городе Таллин. Своих производственных мощностей OU FEATURE не имеет, материалы заказываются у крупных производителей. Но компания с небольшим доходом получает большую чистую прибыль. Это подтверждает, что фирма связана с отмыванием денег.
Представляете, г-н Степанов настолько уверенно чувствует себя безнаказанно, что даже в своей Декларации указал эстонскую фирму IPDeveloment Group OU (учредители – Максим и Наталья Степановы), юридический адрес которой удивительно совпадает с адресом компании OU FEATURE.
"СТАХОВИЧ" ВСЕ РЕШИТ – ОН ЖЕ НАШ
Вызывает подозрение синхронность регистрации прав с решениями Кабинета Министров Украины. А именно спустя несколько месяцев после утверждения Кабмином технического описания и образца паспорта гражданина Украины в форме ID-1 (Постановление КМУ от 25.03.2015 N302) было зарегистрировано авторское право OU FEATURE (октябрь 2015 года).
Аналогичная ситуация сложилась и с регистрацией защитного голографического элемента для загранпаспорта. Но самое удивительное, что этот используемый голографический элемент французской компании, поставляемый через эстонский офшор OU FEATURE, отсутствует в техническом описании, утвержденным Кабинетом Министров Украины Постановлением N152 от 07.05.2014. Может быть об этом надо спросить очень ловкого ставленника Максима Соколюка – Сергея Дехтяренко, который является заместителем Госсекретаря правительства Гройсмана?
И теперь, согласно законодательству Европейского Союза, эстонская компания OU FEATURE получает от производителя этих голографических защитных элементов французской компании SURYS (бывшая Hologram Industries) лицензионное вознаграждение (роялти) в размере около 1 евро за штуку.
Учитывая, что только за 2018 год было оформлено 5,5 млн загранпаспортов для граждан Украины, то компания-пустышка OU FEATURE на ровном месте получила почти 5,5 млн евро от украинских налогоплательщиков. И это только за один вид документа! Всего же эта фирма зарегистрировала интеллектуальную собственность на графическое изображение для 6-ти защитных элементов, используемых в украинских документах.
Аналогично для изготовления ID-карты комбинат закупает за рубежом защитные элементы за 0,83 евро. Из них 0,5 евро в виде роялти получает ОU FEATURE. Поскольку за 2018 год было изготовлено 1,5 млн документов, то только за год эстонская фирма-офшор Максима Степанова получила 0,75 млн евро.
ID-карты Полиграфкомбината "Украина" – OU FEATURE – 750 000 евро роялти
Всего только за два документа в год ОU FEATURE нагрелась на гражданах Украины на сумму более 6 млн евро. На минуточку, это стоимость ремонта всех дорог в одной из областей Украины!
Следует отметить, что деятельность ОU FEATURE тесно связана с руководством Полиграфкомбината "Украина" в течение нескольких лет, обеспечивая комфортную жизнь бывшего и действующего руководства комбината, миграционной службы и других граждан, причастных к "темным" схемам.
Водят украинцев за НОС и отечественные поставщики технологий. Не менее интересно выглядит ситуация с выплатой роялти за использование компьютерной программы для чипа "Национальная операционная система" (НОС), авторское право на которую принадлежит ООО "Универсальные информационные технологии" (УНиТ).
С каждого чипа, который имплантирован в загранпаспорт, ID-карту и прочие электронные документы УНиТ получает от налогоплательщиков Украины 9 грн. За год общая сумма выливается в 63 млн грн. (2,25 млн евро). Конечным бенефициаром данной компании является Роджер Тони Бино (Белиз) через ЮНАЙТЕД ТИМ ЛТД. Понимаем, что это схема работает как вывод валютных средств из Украины в офшор.
УНиТ – каждый чип – 63 000 000 гривен в год
Контрактно все выглядит прилично, но неужели должностные лица Государственной миграционной службы (Максим Соколюк) и полиграфкомбината (Юрий Онищенко) не понимают, что целесообразнее и дешевле было бы закупать чипы со встроенной сертифицированной операционной системой? Тем более, что НОС, которая используется в паспорте гражданина Украины, не позволяет сделать этот документ удобным и многофункциональным. Какой же это электронный документ, если его неотъемлемой частью является "современная инновация" в бумажном виде?
Все попытки изменить ситуацию к лучшему вызывают жесткое сопротивление руководителя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка. Напрашивается вопрос, не является ли господин Соколюк участником этой схемы?
ВСЕ ПОСТРОЕНО ДЛЯ ВСЕХ. ТОЛЬКО ОСТАВЬТЕ...
Максим Соколюк – сталенник Сергея Арбузова и хранитель его махинаций – именно и был поставлен для уничтожения Государственного центра персонализациия, который 100% принадлежал Министерству внутренних дел Украины, для ручной реально управляемой схемы.
А теперь внимание! Соколюк, будучи заместителем директора по персонализации документов Полиграфкомбината "Украина" разработал всю схему внедрения системы УНиТ (приказ N19 от 27.02.2015), а затем пересел в кресло председателя Государственной миграционной службы и сам же вместе с Максимом Степановым утвердил техническую спецификацию на этот чип.
Кроме того, при идеологической поддержке Максима Соколюка в Украине разрушена существовавшая с 2004 года и стабильно работающая информационная система идентификации лиц и выдачи паспортных документов, в том числе и биометрических. Это было сделано с целью получения колоссальных средств из госбюджета для создания новой системы.
Однако, не имея собственного опыта и привлеченного научного потенциала, он создал "хромую", управляемую в ручном режиме систему, работа которой направлена исключительно на "обилечивание" граждан Украины паспортными документами, но никак не на их идентификацию и создание демографического реестра населения.
И теперь, покрывая свою некомпетентность и непрофессионализм, Максим Соколюк "веером" рассылает циркуляры различным государственным ведомствам, чтобы они в пожарном режиме учитывали его брак в своей работе. Этим он превращает жизнь граждан и государственных служащих в чистый ад. Если не сказать больше – ставит государственную безопасность под угрозу и зависимость от руки какого-то сотрудника, сидящего на комбинате, имя которого никто не знает.
Следующим элементом в "темных схемах" закупки Полиграфкомбинатом "Украина" является электронная обложка для загранпаспорта.
Она поставляется по цене – 1,8 евро при реально мировой стоимости 1, 2 евро. Математика простая: 5,5 млн загранпаспортов умножаем на 0,6 евро и получаем 3,3 млн евро в год, которые приумножают благосостояние вышеупомянутых "схемщиков".
Электронная обложка загранпаспорта
3 300 000 евро в год
Интересно разобраться и в поставках из-за рубежа основной составляющей для изготовления ID-карточки и странички данных загранпаспорта – поликарбоната. Полиграфкомбинат "Украина" осуществляет закупку этого материала через знакомые нам компании-посредники – ОU FEATURE (Эстония) и INTE GRAPH INTERNATIONAL (ОАЭ). При мировой цене 19 евро за 1 кг комбинат закупает поликарбонат по 39 евро. В пересчете каждый гражданин Украины переплачивает почти 0,22 евро за карточку. А сумма переплаты на всех документах за год набегает до 1,5 млн евро.
Поликарбонат
ОU FEATURE (Эстония)
INTE GRAPH INTERNATIONAL (ОАЭ)
1 500 000 евро в год
Продолжаем наш финансовый экскурс по составляющим элементам идентификационных документов. Инлей с чипом (один из слоев ID-карты) поставляется через компании INTE GRAPH INTERNATIONAL (ОАЭ) и PAV Card GMBH (Германия) по цене около 2 евро. Во всем мире инлей с самым дорогим чипом стоит от 1,2 евро. Таким образом, в год поставщики чипов получают сверхприбыли с украинских налогоплательщиков в размере 25 млн грн.
Инлей с чипом
INTE GRAPH INTERNATIONAL (ОАЭ)
PAV Card GMBH (Германия)
25 000 000 гривен в год
Невзирая на смену руководства Полиграфкомбината "Украина" в 2017 году (Степанова на Онищенко) ничего не изменилось – схемы продолжают стабильно работать, набирая обороты и выводя валютные средства налогоплательщиков из Украины за рубеж.
НУ ДАЙТЕ ЕЩЕ – ЧТО ЖАЛКО...
Более того, в 2017 году правительство дало льготу предприятию, приняв Постановление КМУ от 09.08.2017 N601, которым было уменьшено размер отчислений части чистой прибыли предприятия в государственный бюджет с 75% до 40%. Эти средства комбинат направил на переоснащение и увеличение производственных мощностей предприятия. Однако и здесь есть над чем подумать, поскольку закупки оборудования, запасных частей, а также техническое обслуживание осуществляется через компанию-посредник из Германии Art-Line proekt GMBH, а не напрямую у производителя. А это значит, что при заключении сделки сумма контракта увеличивается на интерес компании Art-Line proekt GMBH и заинтересованных лиц в Украине.
Что касается водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, то с ними ситуация обстоит не лучше. Главным поставщиком расходных материалов для этих документов является ООО "ТОППТЕК" (Украина) и INTE GRAPH INTERNATIONAL (ОАЭ). За этими компаниями стоит партнер Максима Степанова – Игорь Ильенко со своими офшорными фирмами. По экспертной оценке, стоимость бланков этих документов (без чипа) составляет 0,8 евро в то время, как комбинат поставляет эти бланки стоимостью 7,6 евро, что в десять раз превышает реальную стоимость.
Таким образом, достаточно просто посчитать ущерб, нанесенный Государственному бюджету Украины в 2018 году. За 1,5 млн ID-карт в бюджет поступило 57 млн грн., при этом граждане оплатили 418, 5 млн гривен. А за 5,5 млн паспортов – 96,8 млн грн., при этом гражданами оплачено 3,1 млрд гривен.
НЕ ТАК УЖ И МНОГО, НУ И ЧТО ЛЮДИ СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ
Не слишком ли богаты украинцы, чтобы 75% от стоимости документов тратить на закупку импортных материалов у посредников-офшоров, при этом имея все возможности обеспечить полный цикл производства внутри страны, которое в разы дешевле? Возникает вопрос, почему не покупали напрямую? Может быть на него ответит Роман Середа, несменный заместитель директора комбината, который в течение многих лет контролирует тендерные процедуры и определяет спецификации технологических карт и защитных элементов?
Только представьте, что всего за один год из кармана украинского налогоплательщика украдено около 500 млн гривен (15 млн евро) и выведено из Украины напрямую в офшорные компании. Не трудно посчитать о каких суммах идет речь за многолетнее существование этих так называемых "государственных офшорных монополий"! Уже показываем 3 млрд гривен. Вскоре опубликуем все...
Так кто же все-таки облепил государственное предприятие офшорами? Как видится ответ – "офшорные колобки", которые начали при Януковиче, продолжили с Порошенко, а теперь подкатываются к новой власти, чтобы защитить свои офшорные интересы. Не удивимся, если в конце появится слепой траст Panama как конечный получатель дохода с каждого ID-документа.
Второй ответ: а как на счет мысли, что главный поставщик всех материалов для идентификационной отрасли Украины является эстонский офшор OU FEATURE, а теперь нам везде предлагают еще и сделать эстонскую "электронную Украину"?