Коррупция на биометрических паспортах. Почему молчат Онищенко и Соколюк?

Последние семь лет Украина была поставлена в зависимость от технологических решений других стран в рамках исполнения самой важной государственной программы – идентификации граждан.



За это время отрасль биометрических документов не получила должного развития и обросла теневыми схемами вывода валюты из Украины в эквиваленте на сумму 500 млн гривен в год. Соответственно за шесть лет – 3 млрд гривен.



2018 год – 500 000 000 гривен



2013-2019 годы – 3 000 000 000 гривен



Эти цифры не голословны и имеют под собой серьезные основания. Давайте начнем по порядку. На сегодняшний день монополистом и производителем всех идентификационных документов является Полиграфкомбинат "Украина". Эта монополия была инициирована и закреплена на законодательном уровне казначеем Виктора Януковича – Сергеем Арбузовым в сговоре с коммунистом Петром Симоненко.

Письмо Президента НАН Б. Е. Патона правительству В. Януковича

Офис OU FEATURE в Эстонии

Вид ID-карты и бумажного приложения

Важно отметить, что на момент принятия закона "О государственном демографическом реестре" в 2012 году в Украине уже существовала как национальная инфраструктура для оформления биометрических документов, так и высокотехнологичная промышленная база замкнутого цикла, аналогов которой не было и нет во всем мире.Еще с 2007 года в нашей стране был изначально внедрено дублирование фотоизображения владельца паспорта методом лазерного прожигания и лазерной перфорации всех слоев поликарбонатной страницы. Это полностью исключило какие-либо элементы подделки и дало возможность сделать украинский документ одним из самых высокозащищенных паспортов в мире.И это абсолютная правда, так как в то время выпуск электронных паспортных документов организации INTERPOL производился именно в Украине. Также это подтверждает, что в 2013 году было выпущено 37 тысяч электронных водительских удостоверений и 9 тысяч биометрических загранпаспортов.В то же время Украина вошла в элитный клуб производителей персонализационного оборудования для изготовления идентификационных документов. Но вместо того, чтобы гордиться национальными технологиями, руководство страны приняло решение склонить голову перед иностранными производителями и восхвалять чужие технологии, отодвинув передовые украинские разработки наших ученых, которые высоко ценятся во всем мире. Именно Михаил Бродский – рупор украинской контрабанды – был главным заказным исполнителем по разрушению национальных технологий.Это же нонсенс: имея в собственном государстве современные технологии, которым завидуют прогрессивные страны на всех континентах, руководство Полиграфкомбината "Украина" решило импортировать иностранные, закрепив зависимость Украины от зарубежных производителей и полностью нивелировав отечественные технологии, так как у комбината ничего собственного нет. По большому счету это можно расценивать, как плевок на имидж страны и вопросы национальной безопасности, которые с 2014 года особо остро стоят в Украине.Не следует забывать, что именно национальный производитель обеспечивает создание рабочих мест для граждан Украины и выплату налогов в государственный бюджет. Но наши чиновники предоставляют такую возможность иностранным государствам. Неужели Украина настолько богата, чтобы наполнять бюджеты других стран?Давайте посмотрим, как закупаются Полиграфкомбинатом "Украина" составляющие элементы для изготовления идентификационных документов. Сразу отметим, что все сырьевые компоненты закупаются через компании-посредники, за которыми стоят украинские граждане.Например, защитные голографические элементы закупаются комбинатом в компаниях OU FEATURE (Эстония), Business by air (ЕС) или Surys (Франция). Самым крупным поставщиком является эстонская компания-посредник OU FEATURE, офшор бывшего директора Полиграфкомбината "Украина" Максима Степанова. Руководителем филиала значится Дмитрий Фокин.Согласно открытых реестров налоговых органов Эстонии, в этой компании числится всего 8 сотрудников. Офис, состоящий из двух комнат размером 10-12 кв. м, находится на 23-м этаже здания City Plaza в городе Таллин. Своих производственных мощностей OU FEATURE не имеет, материалы заказываются у крупных производителей. Но компания с небольшим доходом получает большую чистую прибыль. Это подтверждает, что фирма связана с отмыванием денег.Представляете, г-н Степанов настолько уверенно чувствует себя безнаказанно, что даже в своей Декларации указал эстонскую фирму IPDeveloment Group OU (учредители – Максим и Наталья Степановы), юридический адрес которой удивительно совпадает с адресом компании OU FEATURE.Вызывает подозрение синхронность регистрации прав с решениями Кабинета Министров Украины. А именно спустя несколько месяцев после утверждения Кабмином технического описания и образца паспорта гражданина Украины в форме ID-1 (Постановление КМУ от 25.03.2015 N302) было зарегистрировано авторское право OU FEATURE (октябрь 2015 года).Аналогичная ситуация сложилась и с регистрацией защитного голографического элемента для загранпаспорта. Но самое удивительное, что этот используемый голографический элемент французской компании, поставляемый через эстонский офшор OU FEATURE, отсутствует в техническом описании, утвержденным Кабинетом Министров Украины Постановлением N152 от 07.05.2014. Может быть об этом надо спросить очень ловкого ставленника Максима Соколюка – Сергея Дехтяренко, который является заместителем Госсекретаря правительства Гройсмана?И теперь, согласно законодательству Европейского Союза, эстонская компания OU FEATURE получает от производителя этих голографических защитных элементов французской компании SURYS (бывшая Hologram Industries) лицензионное вознаграждение (роялти) в размере около 1 евро за штуку.Учитывая, что только за 2018 год было оформлено 5,5 млн загранпаспортов для граждан Украины, то компания-пустышка OU FEATURE на ровном месте получила почти 5,5 млн евро от украинских налогоплательщиков. И это только за один вид документа! Всего же эта фирма зарегистрировала интеллектуальную собственность на графическое изображение для 6-ти защитных элементов, используемых в украинских документах.Аналогично для изготовления ID-карты комбинат закупает за рубежом защитные элементы за 0,83 евро. Из них 0,5 евро в виде роялти получает ОU FEATURE. Поскольку за 2018 год было изготовлено 1,5 млн документов, то только за год эстонская фирма-офшор Максима Степанова получила 0,75 млн евро.Всего только за два документа в год ОU FEATURE нагрелась на гражданах Украины на сумму более 6 млн евро. На минуточку, это стоимость ремонта всех дорог в одной из областей Украины!Следует отметить, что деятельность ОU FEATURE тесно связана с руководством Полиграфкомбината "Украина" в течение нескольких лет, обеспечивая комфортную жизнь бывшего и действующего руководства комбината, миграционной службы и других граждан, причастных к "темным" схемам.Водят украинцев за НОС и отечественные поставщики технологий. Не менее интересно выглядит ситуация с выплатой роялти за использование компьютерной программы для чипа "Национальная операционная система" (НОС), авторское право на которую принадлежит ООО "Универсальные информационные технологии" (УНиТ).С каждого чипа, который имплантирован в загранпаспорт, ID-карту и прочие электронные документы УНиТ получает от налогоплательщиков Украины 9 грн. За год общая сумма выливается в 63 млн грн. (2,25 млн евро). Конечным бенефициаром данной компании является Роджер Тони Бино (Белиз) через ЮНАЙТЕД ТИМ ЛТД. Понимаем, что это схема работает как вывод валютных средств из Украины в офшор.Контрактно все выглядит прилично, но неужели должностные лица Государственной миграционной службы (Максим Соколюк) и полиграфкомбината (Юрий Онищенко) не понимают, что целесообразнее и дешевле было бы закупать чипы со встроенной сертифицированной операционной системой? Тем более, что НОС, которая используется в паспорте гражданина Украины, не позволяет сделать этот документ удобным и многофункциональным. Какой же это электронный документ, если его неотъемлемой частью является "современная инновация" в бумажном виде?Все попытки изменить ситуацию к лучшему вызывают жесткое сопротивление руководителя Государственной миграционной службы Украины Максима Соколюка. Напрашивается вопрос, не является ли господин Соколюк участником этой схемы?Максим Соколюк – сталенник Сергея Арбузова и хранитель его махинаций – именно и был поставлен для уничтожения Государственного центра персонализациия, который 100% принадлежал Министерству внутренних дел Украины, для ручной реально управляемой схемы.А теперь внимание! Соколюк, будучи заместителем директора по персонализации документов Полиграфкомбината "Украина" разработал всю схему внедрения системы УНиТ (приказ N19 от 27.02.2015), а затем пересел в кресло председателя Государственной миграционной службы и сам же вместе с Максимом Степановым утвердил техническую спецификацию на этот чип.Кроме того, при идеологической поддержке Максима Соколюка в Украине разрушена существовавшая с 2004 года и стабильно работающая информационная система идентификации лиц и выдачи паспортных документов, в том числе и биометрических. Это было сделано с целью получения колоссальных средств из госбюджета для создания новой системы.Однако, не имея собственного опыта и привлеченного научного потенциала, он создал "хромую", управляемую в ручном режиме систему, работа которой направлена исключительно на "обилечивание" граждан Украины паспортными документами, но никак не на их идентификацию и создание демографического реестра населения.И теперь, покрывая свою некомпетентность и непрофессионализм, Максим Соколюк "веером" рассылает циркуляры различным государственным ведомствам, чтобы они в пожарном режиме учитывали его брак в своей работе. Этим он превращает жизнь граждан и государственных служащих в чистый ад. Если не сказать больше – ставит государственную безопасность под угрозу и зависимость от руки какого-то сотрудника, сидящего на комбинате, имя которого никто не знает.Следующим элементом в "темных схемах" закупки Полиграфкомбинатом "Украина" является электронная обложка для загранпаспорта.Она поставляется по цене – 1,8 евро при реально мировой стоимости 1, 2 евро. Математика простая: 5,5 млн загранпаспортов умножаем на 0,6 евро и получаем 3,3 млн евро в год, которые приумножают благосостояние вышеупомянутых "схемщиков".Интересно разобраться и в поставках из-за рубежа основной составляющей для изготовления ID-карточки и странички данных загранпаспорта – поликарбоната. Полиграфкомбинат "Украина" осуществляет закупку этого материала через знакомые нам компании-посредники – ОU FEATURE (Эстония) и INTE GRAPH INTERNATIONAL (ОАЭ). При мировой цене 19 евро за 1 кг комбинат закупает поликарбонат по 39 евро. В пересчете каждый гражданин Украины переплачивает почти 0,22 евро за карточку. А сумма переплаты на всех документах за год набегает до 1,5 млн евро.Продолжаем наш финансовый экскурс по составляющим элементам идентификационных документов. Инлей с чипом (один из слоев ID-карты) поставляется через компании INTE GRAPH INTERNATIONAL (ОАЭ) и PAV Card GMBH (Германия) по цене около 2 евро. Во всем мире инлей с самым дорогим чипом стоит от 1,2 евро. Таким образом, в год поставщики чипов получают сверхприбыли с украинских налогоплательщиков в размере 25 млн грн.Невзирая на смену руководства Полиграфкомбината "Украина" в 2017 году (Степанова на Онищенко) ничего не изменилось – схемы продолжают стабильно работать, набирая обороты и выводя валютные средства налогоплательщиков из Украины за рубеж.Более того, в 2017 году правительство дало льготу предприятию, приняв Постановление КМУ от 09.08.2017 N601, которым было уменьшено размер отчислений части чистой прибыли предприятия в государственный бюджет с 75% до 40%. Эти средства комбинат направил на переоснащение и увеличение производственных мощностей предприятия. Однако и здесь есть над чем подумать, поскольку закупки оборудования, запасных частей, а также техническое обслуживание осуществляется через компанию-посредник из Германии Art-Line proekt GMBH, а не напрямую у производителя. А это значит, что при заключении сделки сумма контракта увеличивается на интерес компании Art-Line proekt GMBH и заинтересованных лиц в Украине.Что касается водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, то с ними ситуация обстоит не лучше. Главным поставщиком расходных материалов для этих документов является ООО "ТОППТЕК" (Украина) и INTE GRAPH INTERNATIONAL (ОАЭ). За этими компаниями стоит партнер Максима Степанова – Игорь Ильенко со своими офшорными фирмами. По экспертной оценке, стоимость бланков этих документов (без чипа) составляет 0,8 евро в то время, как комбинат поставляет эти бланки стоимостью 7,6 евро, что в десять раз превышает реальную стоимость.Таким образом, достаточно просто посчитать ущерб, нанесенный Государственному бюджету Украины в 2018 году. За 1,5 млн ID-карт в бюджет поступило 57 млн грн., при этом граждане оплатили 418, 5 млн гривен. А за 5,5 млн паспортов – 96,8 млн грн., при этом гражданами оплачено 3,1 млрд гривен.Не слишком ли богаты украинцы, чтобы 75% от стоимости документов тратить на закупку импортных материалов у посредников-офшоров, при этом имея все возможности обеспечить полный цикл производства внутри страны, которое в разы дешевле? Возникает вопрос, почему не покупали напрямую? Может быть на него ответит Роман Середа, несменный заместитель директора комбината, который в течение многих лет контролирует тендерные процедуры и определяет спецификации технологических карт и защитных элементов?Только представьте, что всего за один год из кармана украинского налогоплательщика украдено около 500 млн гривен (15 млн евро) и выведено из Украины напрямую в офшорные компании. Не трудно посчитать о каких суммах идет речь за многолетнее существование этих так называемых "государственных офшорных монополий"! Уже показываем 3 млрд гривен. Вскоре опубликуем все...Так кто же все-таки облепил государственное предприятие офшорами? Как видится ответ – "офшорные колобки", которые начали при Януковиче, продолжили с Порошенко, а теперь подкатываются к новой власти, чтобы защитить свои офшорные интересы. Не удивимся, если в конце появится слепой траст Panama как конечный получатель дохода с каждого ID-документа.Второй ответ: а как на счет мысли, что главный поставщик всех материалов для идентификационной отрасли Украины является эстонский офшор OU FEATURE, а теперь нам везде предлагают еще и сделать эстонскую "электронную Украину"?