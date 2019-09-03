Преемника iPhone XR испытали на мощность до анонса

Преемника iPhone X протестировали на мощность всего за несколько дней до презентации. Соответствующие показатели появились d базе данных бенчмарка GeekBench.



Результаты тестов производительности нового iPhone показали, что в одноядерном тесте он набрал 5415 баллов, в мультиядерном - 11 294. В первом тесте показатель гаджета 2019 года на 13% лучше предшественника, а во втором - идентичный предыдущей модели.





Сообщается, что преемник iPhone XR будет работать на процессоре A13. Бенчмарк назвал устройство iPhone 12,1.Презентация Apple 2019: онлайн-трансляция.Всего 10 сентября будут представлены три новинки-преемники iPhone XS, XS Max и XR.