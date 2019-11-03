American Music Awards назвала артиста десятилетия

Джексона.American Music Awards назвала победителя в номинации Artist of the Decade - артист десятилетия. Об этом сообщается на официальной странице организации в Instagram.



Награду получила американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт. Торжественная церемония вручения пройдет в Лос-Анджелесе 24 ноября. Сообщается, что в честь присуждения премии звезда исполнит главные хиты, написанные за последние десять лет.



Также организаторы American Music Awards отметили, что у Свифт больше всех наград AMA в этом десятилетии. На данный момент певица обладает 23 статуэтками, а рекорд принадлежит Майклу Джексону с 24 наградами.



Свифт также претендует на победу в номинациях "Артист года", "Лучший клип", "Лучшая поп/рок-артистка", "Лучший поп/рок-альбом" и "Лучший современный артист".





