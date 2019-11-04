Forbes назвал самую высокооплачиваемую умершую знаменитость

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей за 2019 год.



Седьмой год кряду рейтинг возглавляет поп-король Майкл Джексон. Его творчество за год принесло 60 миллионов долларов.



В журнале отмечают, что несмотря на появление противоречивой информации о Джексоне, его музыку прослушали 2,1 млрд раз в 2019 году против 1,8 млрд в 2018 году.



Основную прибыль поп-королю приносит каталог Mijac Music, шоу в Лас-Вегасе и долгосрочное соглашение с компанией Sony.



На втором месте в рейтинге оказался Элвис Пресли с заработком в 39 миллионов долларов, а на третьем американский художник-карикатурист Чарльз Шульц - 38 млн.



В рейтинг Forbes попали 13 знаменитостей, девять из которых - музыканты.В основном умершим исполнителям помогают зарабатывать стриминговые площадки.





