Forbes назвал самую высокооплачиваемую умершую знаменитость
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых умерших знаменитостей за 2019 год.
Седьмой год кряду рейтинг возглавляет поп-король Майкл Джексон. Его творчество за год принесло 60 миллионов долларов.
В журнале отмечают, что несмотря на появление противоречивой информации о Джексоне, его музыку прослушали 2,1 млрд раз в 2019 году против 1,8 млрд в 2018 году.
Основную прибыль поп-королю приносит каталог Mijac Music, шоу в Лас-Вегасе и долгосрочное соглашение с компанией Sony.
На втором месте в рейтинге оказался Элвис Пресли с заработком в 39 миллионов долларов, а на третьем американский художник-карикатурист Чарльз Шульц - 38 млн.
В рейтинг Forbes попали 13 знаменитостей, девять из которых - музыканты.В основном умершим исполнителям помогают зарабатывать стриминговые площадки.