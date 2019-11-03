Что делать, если вас посетили ночные кошмары

Алексей Мелехин, кандидат психологических наук, клинический психолог высшей категории, сомнолог-консультант констатирует: "Кошмары можно поделить на две группы. Первые возникают из-за сенсорной перегруженности, когда человек переживает слишком много впечатлений в течение дня, слишком много проблем, задач, которые не может решить. Вторые - результат посттравматического стрессового расстройства. Оно возникает, например, после ДТП, сексуального или физического насилия, угрожающих жизни заболеваний. Все это вытекает в мучительные, тяжелые сны".



Как отмечает "Вечерняя Москва", психотерапевты советуют применять метод реконструкции и модификации кошмаров всем, кто хочет от них избавиться. Согласно рекомендации, пациент должен выписать сценарий сна, и в особенности те моменты, которые вызывают наибольшую тревогу и беспокойство. Далее приходит время изменений.



"Например, человеку снится, что он застрял в лифте, воздуха начинает не хватать и он проваливается куда-то вниз. Мы пытаемся включить в этот кошмар какое-то положительное событие, эпизод. Например, пациент в этом лифте познакомился с другим человеком, и они подружились, или в это время позвонил кто-то из близких. Таким образом сон расширяется, из тревожного, кошмарного превращается в благополучный. И третий шаг - в течение всего дня просим человека воспроизводить в своем сознании этот положительный сценарий, и в итоге ночью ему снится совсем другое, им самим написанное сновидение", - рассказывает Мелехин.



Чтобы предотвратить появление кошмаров вовсе, необходимо поддерживать гигиену сна. К примеру, эксперты запрещают разбираться с проблемами, выяснять отношения перед сном (момент покоя начинается за 3 часа до отхода ко сну). Также следует избегать потребления кофеина, никотина, алкоголя (подавляет фазу быстрого сна, что повышает риски появления кошмаров). Наедаться на ночь нельзя, но и ложиться спать с пустым желудком не стоит. Углеводы тоже опасны (негативно влияют на состояние нервной системы), как и использование мобильных устройств в постели. Врачи настаивают на важности минимум 6-7 часов сна, регулярности подъема и отхода ко сну.



"Мы должны понимать, что кошмар - только маска, под которой может скрываться депрессия, тревожное расстройство, перенесенное травматическое расстройство. Или синдром хронической усталости, когда психика говорит нам, что пора сбавить обороты и немного передохнуть. Кошмары - наше бессознательное. Если вы накапливаете какие-то эмоции, неразрешенные вопросы, проблемы, они могут символически отразиться в кошмарах. Причем переживания наши не всегда оказываются осознанными, порой всплывает что-то такое, о чем человек даже никогда не думал", - добавляет сомнолог.

