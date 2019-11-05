Обратить вспять тяжелые повреждения печени возможно

Как отмечает The Daily Mail, злоупотребление спиртным буквально убивает печень. Развивается цирроз, грозящий летальным исходом вследствие замещения здоровой ткани рубцовой (фиброза). Сотрудники Клиники Майо установили: блокировка двух белков, которые несут в себе инструкции по формированию фибробластов (образуют рубцовую ткань), замедляет и даже обращает вспять фиброз. Нечто похожее происходит и в легких.



Итак, в центре внимания оказались белки YAP и TAZ. Они, к слову сказать, задействованы и в развитии рака. Эти белки также важны для общения разных клеток, для заживления ран. К сожалению, просто "выключив" белки, нельзя привести организм в норму. Это грозит нарушением целостности многих систем. Ученых поэтому интересовала изолированная блокировка белков.



Оказалось, ключ к решению проблемы - нейропередатчик дофамин. У фибробластов есть рецептор к дофамину. Стимуляция данных рецепторов давала торможение фиброза, что доказали эксперименты с крысами и клеточными культурами. Эксперты надеются получить активные агенты, прицельно влияющие на дофаминовые рецепторы фибробластов.

