Врач предупредил о скрытой опасности патчей для глаз

Многие люди используют патчи для глаз в борьбе с темными кругами, припухлостями и морщинами, но на самом деле средство может лишь состарить кожу.



Об этом рассказал врач-дерматовенеролог и косметолог Алексей Едемский, передают "Аргументы и факты".



Он предупредил, что регулярное использование патчей для глаз может приводить к дополнительным морщинам.



Специалист объяснил, что кажущееся улучшенным состояние кожи после использования патчей - это своего рода визуальный обман. Патчи, а точнее входящие в них компоненты, создают микроотек, который вызывает ощущение гладкой помолодевшей кожи.



"Этот микроотек растягивает кожу, создавая эффект разглаживания морщинок. Так как отекает именно кожа, а не мягкие ткани лица, отек остается незаметным", - рассказал косметолог.



Таким образом, постоянные отеки, вызываемые патчами, не идут на пользу коже и в конечном итоге способствуют дополнительным морщинам, ведь после каждого такого отека кожа вновь ослабляется.

