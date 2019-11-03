Украинская сторона завершила разведение сил в Золотом - штаб

Украинская сторона завершила разведения сил и средств в Золотом Луганской области, сейчас начался период верификации этого. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник пресс-центра ОКП ОС Андрей Агеев.



"Украинская сторона через объединенный оперативный штаб сообщает МИД Украины, которое сообщает ОБСЕ о том, что мы завершили разведение сил и средств в Золотом. Следующая часть - это верификация - отслеживание, проверка под наблюдением специальной миссии ОБСЕ доклада об отводе. Они с помощью беспилотных летательных аппаратов проверяют зеркально: и наши, и силы противника. Действительно ли они отведены, это сегодня на четвертый день", - рассказал он.



По его словам, следующие 30 дней будет проходить демонтаж позиций и сооружений, на которых находились военнослужащие ООС, и под контролем ОБСЕ будет проходить демонтаж позиций противника.



Напомним, по данным штаба ООС, 29 октября 2019 года, в 12:00, начался процесс разведения с обеих сторон на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области. В пресс-центре ООС заявили, что "это стало возможным из-за соблюдение режима тишины в течение последней недели".



В то же время в СЦКК 29 октября сообщали, что день перед этим фиксировали 5 вражеских обстрелов в 5-километровой зоне возле участка разведения №2 (Золотое-4).



Командующий ООС 29 октября заявил, что последний обстрел участка разведения в Золотом зафиксировали 18 октября, а "обстрел, о котором штабом операции сообщалось накануне, состоялся не в зоне разведения сил и средств".

