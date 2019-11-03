Чернобыль вошел в рейтинг самых желанных туристических мест
Британцы провели опрос про мечты о путешествиях и определили 50 самых интересных туристических аттракций и дестинаций.
Согласно результатам, больше всего взрослые граждане Соединенного Королевства мечтают увидеть северное сияние, покататься на «Восточном экспрессе» и проехаться по знаменитой американской трассе №66, сообщает Daily Mail.
Также в топ-10 рейтинга вошли Великая китайская стена, сафари в Африке, бывший концлагерь «Аушвиц», круиз по Карибскому морю, Disneyworld, Мальдивы и Гранд-Каньон.
Экскурсия в Чернобыль заняла 43-ю позицию в списке, а на последнем месте оказалась рыбалка на Аляске.
50 туристических желаний британцев выглядят так:
1. Увидеть северное сияние.
2. Путешествие на «Восточном экспрессе».
3. Прокатиться по трассе №66.
4. Прогуляться по Великой китайской стене.
5. Поехать на сафари в Африку.
6. Отправиться в круиз по Карибскому морю.
7. Почтить память погибших в «Аушвице».
8. Отправится в Disneyworld во Флориде.
9. Отдохнуть в надводных бунгало на Мальдивах.
10. Пролететь на вертолете над Гранд-Каньоном.
11. Увидеть гору Фудзи в Японии.
12. Попутешествовать по островам Греции.
13. Посетить семь чудес света.
14. Пойти в казино в Лас-Вегасе.
15. Увидеть медведя в Канаде.
16. Поплавать в Голубой лагуне в Исландии.
17. Увидеть Везувий и Помпеи.
18. Путешествовать куда угодно на частном самолете.
19. Посетить заповедник для орангутангов на Борнео.
20. Посетить все семь континентов.
21. Подняться на Мачу-Пикчу.
22. Плавать с морскими черепахами на Гавайях.
23. Подняться на вершину Эйфелевой башни.
24. Понаблюдать за китами в Калифорнии.
25. Пересечь мост Золотые Ворота.
26. Увидеть айсберги в Гренландии.
27. Посетить остров Пасхи.
28. Остановиться в ледяном отеле в Норвегии.
29. Посетить съемочную площадку фильма «Хоббит» в Новой Зеландии.
30. Поплавать в Мертвом море.
31. Поесть на праздники в любом ресторане, отмеченном звездой Мишлен.
32. Подводное плавание на Большом Барьерном рифе.
33. Поплавать с дельфинами в Орландо.
34. Посетить Улуру.
35. Увидеть статую Христа-Искупителя в Бразилии.
36. Посетить поля сражений Второй мировой войны.
37. Увидеть Санта Клауса в Лапландии.
38. Прокатиться по шоссе Тихоокеанского побережья.
39. Путешествие в одиночестве только для приключения (не для работы).
40. Подняться на Эмпайер-стейт-билдинг.
41. Посмотреть представление в Сиднейском оперном театре.
42. Покупать слонов в Таиланде.
43. Посетить Чернобыль.
44. Остановиться в подводном отеле в Дубаи.
45. Подняться на Тейбл-Маунтин в Южной Африке.
46. Поход с палатками в Скалистых горах Канады.
47. Увидеть морских черепах на Борнео.
48. Посмотреть на тупиков на острове Ланди.
49. Поехать в Дубровник, где снимали "Игру престолов".
50. Рыбалка на Аляске.
Как сообщал Укринформ, количество посетителей Чернобыльской зоны отчуждения увеличивается три года подряд. В частности, в августе этого года приехали 14,7 тыс. туристов, что почти вдвое больше, чем за весь 2015 год.