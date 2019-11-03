Чернобыль вошел в рейтинг самых желанных туристических мест

Британцы провели опрос про мечты о путешествиях и определили 50 самых интересных туристических аттракций и дестинаций.



Согласно результатам, больше всего взрослые граждане Соединенного Королевства мечтают увидеть северное сияние, покататься на «Восточном экспрессе» и проехаться по знаменитой американской трассе №66, сообщает Daily Mail.



Также в топ-10 рейтинга вошли Великая китайская стена, сафари в Африке, бывший концлагерь «Аушвиц», круиз по Карибскому морю, Disneyworld, Мальдивы и Гранд-Каньон.



Экскурсия в Чернобыль заняла 43-ю позицию в списке, а на последнем месте оказалась рыбалка на Аляске.



50 туристических желаний британцев выглядят так:



1. Увидеть северное сияние.



2. Путешествие на «Восточном экспрессе».



3. Прокатиться по трассе №66.



4. Прогуляться по Великой китайской стене.



5. Поехать на сафари в Африку.



6. Отправиться в круиз по Карибскому морю.



7. Почтить память погибших в «Аушвице».



8. Отправится в Disneyworld во Флориде.



9. Отдохнуть в надводных бунгало на Мальдивах.



10. Пролететь на вертолете над Гранд-Каньоном.



11. Увидеть гору Фудзи в Японии.



12. Попутешествовать по островам Греции.



13. Посетить семь чудес света.



14. Пойти в казино в Лас-Вегасе.



15. Увидеть медведя в Канаде.



16. Поплавать в Голубой лагуне в Исландии.



17. Увидеть Везувий и Помпеи.



18. Путешествовать куда угодно на частном самолете.



19. Посетить заповедник для орангутангов на Борнео.



20. Посетить все семь континентов.



21. Подняться на Мачу-Пикчу.



22. Плавать с морскими черепахами на Гавайях.



23. Подняться на вершину Эйфелевой башни.



24. Понаблюдать за китами в Калифорнии.



25. Пересечь мост Золотые Ворота.



26. Увидеть айсберги в Гренландии.



27. Посетить остров Пасхи.



28. Остановиться в ледяном отеле в Норвегии.



29. Посетить съемочную площадку фильма «Хоббит» в Новой Зеландии.



30. Поплавать в Мертвом море.



31. Поесть на праздники в любом ресторане, отмеченном звездой Мишлен.



32. Подводное плавание на Большом Барьерном рифе.



33. Поплавать с дельфинами в Орландо.



34. Посетить Улуру.



35. Увидеть статую Христа-Искупителя в Бразилии.



36. Посетить поля сражений Второй мировой войны.



37. Увидеть Санта Клауса в Лапландии.



38. Прокатиться по шоссе Тихоокеанского побережья.



39. Путешествие в одиночестве только для приключения (не для работы).



40. Подняться на Эмпайер-стейт-билдинг.



41. Посмотреть представление в Сиднейском оперном театре.



42. Покупать слонов в Таиланде.



43. Посетить Чернобыль.



44. Остановиться в подводном отеле в Дубаи.



45. Подняться на Тейбл-Маунтин в Южной Африке.



46. ​​Поход с палатками в Скалистых горах Канады.



47. Увидеть морских черепах на Борнео.



48. Посмотреть на тупиков на острове Ланди.



49. Поехать в Дубровник, где снимали "Игру престолов".



50. Рыбалка на Аляске.



Как сообщал Укринформ, количество посетителей Чернобыльской зоны отчуждения увеличивается три года подряд. В частности, в августе этого года приехали 14,7 тыс. туристов, что почти вдвое больше, чем за весь 2015 год.



