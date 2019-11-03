Чернобыль вошел в рейтинг самых желанных туристических мест

Чернобыль вошел в рейтинг самых желанных туристических мест

Британцы провели опрос про мечты о путешествиях и определили 50 самых интересных туристических аттракций и дестинаций.

Согласно результатам, больше всего взрослые граждане Соединенного Королевства мечтают увидеть северное сияние, покататься на «Восточном экспрессе» и проехаться по знаменитой американской трассе №66, сообщает Daily Mail.

Также в топ-10 рейтинга вошли Великая китайская стена, сафари в Африке, бывший концлагерь «Аушвиц», круиз по Карибскому морю, Disneyworld, Мальдивы и Гранд-Каньон.

Экскурсия в Чернобыль заняла 43-ю позицию в списке, а на последнем месте оказалась рыбалка на Аляске.

50 туристических желаний британцев выглядят так:

1. Увидеть северное сияние.

2. Путешествие на «Восточном экспрессе».

3. Прокатиться по трассе №66.

4. Прогуляться по Великой китайской стене.

5. Поехать на сафари в Африку.

6. Отправиться в круиз по Карибскому морю.

7. Почтить память погибших в «Аушвице».

8. Отправится в Disneyworld во Флориде.

9. Отдохнуть в надводных бунгало на Мальдивах.

10. Пролететь на вертолете над Гранд-Каньоном.

11. Увидеть гору Фудзи в Японии.

12. Попутешествовать по островам Греции.

13. Посетить семь чудес света.

14. Пойти в казино в Лас-Вегасе.

15. Увидеть медведя в Канаде.

16. Поплавать в Голубой лагуне в Исландии.

17. Увидеть Везувий и Помпеи.

18. Путешествовать куда угодно на частном самолете.

19. Посетить заповедник для орангутангов на Борнео.

20. Посетить все семь континентов.

21. Подняться на Мачу-Пикчу.

22. Плавать с морскими черепахами на Гавайях.

23. Подняться на вершину Эйфелевой башни.

24. Понаблюдать за китами в Калифорнии.

25. Пересечь мост Золотые Ворота.

26. Увидеть айсберги в Гренландии.

27. Посетить остров Пасхи.

28. Остановиться в ледяном отеле в Норвегии.

29. Посетить съемочную площадку фильма «Хоббит» в Новой Зеландии.

30. Поплавать в Мертвом море.

31. Поесть на праздники в любом ресторане, отмеченном звездой Мишлен.

32. Подводное плавание на Большом Барьерном рифе.

33. Поплавать с дельфинами в Орландо.

34. Посетить Улуру.

35. Увидеть статую Христа-Искупителя в Бразилии.

36. Посетить поля сражений Второй мировой войны.

37. Увидеть Санта Клауса в Лапландии.

38. Прокатиться по шоссе Тихоокеанского побережья.

39. Путешествие в одиночестве только для приключения (не для работы).

40. Подняться на Эмпайер-стейт-билдинг.

41. Посмотреть представление в Сиднейском оперном театре.

42. Покупать слонов в Таиланде.

43. Посетить Чернобыль.

44. Остановиться в подводном отеле в Дубаи.

45. Подняться на Тейбл-Маунтин в Южной Африке.

46. ​​Поход с палатками в Скалистых горах Канады.

47. Увидеть морских черепах на Борнео.

48. Посмотреть на тупиков на острове Ланди.

49. Поехать в Дубровник, где снимали "Игру престолов".

50. Рыбалка на Аляске.

Как сообщал Укринформ, количество посетителей Чернобыльской зоны отчуждения увеличивается три года подряд. В частности, в августе этого года приехали 14,7 тыс. туристов, что почти вдвое больше, чем за весь 2015 год.